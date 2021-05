Pide Obispo unidad al pueblo de Contla

Con el llamado de “no odiar, no rechazar, no señalar, no criticar, sino aceptar a todos como somos, pero siempre en la unidad y respetando la vida de los demás”, el obispo Julio César Salcedo Aquino celebró la misa en honor a San Bernardino de Siena en la parroquia de Contla.

Municipios Católicos de Contla honran a San Bernardino de Siena

Durante la homilía, el máximo jerarca de la grey católica en Tlaxcala reflexionó sobre la misión que tuvo el santo franciscano y cuyo apostolado fue llamar unificar.

“Jesús, lo dice en el evangelio, las comunidades deben de trabajar siempre por su unidad, no es algo que llega solo, siempre es de escuchar, de perdón, de reconciliación, de comprensión, de ceder para que en la comunidad haya unidad”, dijo.

Asimismo, resaltó: “en San Bernardino vemos que tiene en las manos ese holograma con las siglas de Jesús con unos rayos que significan el amor de Dios por nosotros, para que vivamos en unidad y esa fue la inquietud de San Bernardino”.

Desastre ecológico en las "faldas azules" ; imparable el gusano descortezador | Miles de árboles infestados han sido talados en el bosque de la Malinche...https://t.co/YJMcM1GBPL#MedioAmbiente #GusanDoescortezador — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 20, 2021

Refirió que el santo franciscano de origen italiano toda su vida fue anunciar el nombre de Jesús y agrupar, además motivar a todas las persona para vivir de acuerdo al evangelio y, como consecuencia, amarse los unos a los otros.

Además, Salcedo Aquino dijo a la comunidad católica de Contla que el santo patrono ayuda al acercamiento con Dios, y resaltó: “la palabra de Dios es la que nos indica cómo tenemos que vivir y el Espíritu Santo nos da la fuerza para que sepamos vivir y entendamos el evangelio, nosotros solos no podemos servir al evangelio”.

Municipios Entre conflicto, Contla festejará a su santo patrono

Recordó las palabras de Jesús a su padre: “No solo te pido por mis discípulos, también te pido por los que van a creer en mí a través de la palabra de ellos… para el mundo crea que tú me has enviado y para que el mundo conozca que tú me has enviado”.

Finalmente, el Obispo de Tlaxcala expresó: “tantas mediaciones que el Señor ha puesto en nuestras vidas y que ahí se palpa cómo el Señor nos indica cuál es su voluntad; padre te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que vivan en la unidad, si una comunidad vive en unidad, están unidos en Jesús”.

Con la misa en honor San Bernardino de Siena se cierra el festejo religioso a San Bernardino de Siena, después de la cancelación de los eventos paganos como feria y bailes. Ahora, la población se alista para el domingo de mole.

Alistará Sepe estrategia para regreso a las aulas | Se debe redoblar la atención a los alumnos, dice Roberto Lima, titular de la dependencia...https://t.co/HuqS7D8IE9#RegresoAClasesSeguro — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 20, 2021

Continúa leyendo:

Local Ofrece Anabell Ávalos más apoyos en Contla

Municipios Timan a tenderos de Contla; les venden agua por cerveza