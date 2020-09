Piden al arcángel Miguel que se acabe la Covid-19

“¡Señor!, ¡te necesitamos!”, son las súplicas que hacen miles de peregirnos para que se acabe la enfermedad viral, al arribar en peregrinación al Santuario de San Miguel del Milagro, en el municipio de Nativitas.

A pesar de que el Covid-19 sigue dejando muerte, los peregrinos no pierden la tradición de visitarlo en el templo católico y lo hacen aprovechando el fin de semana, 48 horas antes de la celebración.

Misas de 25 minuctos celebran en San Miguel del Milagro/Tomás Baños

A diferencia de otros años, el ingreso y regreso es con cubrebocas y gel antibacterial, solo está abierto un acceso y no se guarda la sana distancia pues está lleno de puestos ambulantes semifijos.

Provenientes de distintas partes del país, gente de extracción humilde llega con coronas de flores en la cabeza.

Hasta los pies de San Miguel Arcángel se arrodillan; llegan por fe y agua bendita, pero a cambio le entregan flores, veladoras y pan de fiesta.

Al cumplirse 389 años de su aparición en medio de una barranca, algunos, aprovechan para practicarse, -frente al altar de San Miguel-, “limpias”.

Provenientes de diferentes entidades del centro de México, arriban a Nativitas para festejar a San Miguel del Milagro/Tomás Baños

HAY DESORGANIZACIÓN: PÁRROCO

Eloy Muñoz Hernández, párroco del Santuario de San Miguel del Milagro, dijo que ante la nueva normalidad por el nuevo coronavirus, solo realizan misas de menos de 30 minutos, para evitar la conglomeración de la gente.

Sin embargo, lamentó que la policía estatal no haya respondido al llamado de este domingo a fin de controlar el ingreso de los peregrinos al templo católico.

Dijo que la desorganización se debe a que no todo el personal cumple con las instrucciones y recomendaciones, no obstante, este Diario constató que la sana distancia no se respetó en restaurantes y lugares improvisados para tomar alimentos.

Hay acceso controlado al templo de San Miguel del Milagro/Tomás Baños

EL COMERCIO SE ACTIVA

Y mientras esto sucede en el Santuario, afuera el comercio se reactiva en pleno semáforo amarillo con la venta de bebidas y alimentos; unos 250 comerciantes hacen su “agosto” desde las primeras horas del día.

Los comercios son originarios de la comunidad y ocupan el acceso externo al atrio del Santuario, ahí venden amaranto, artesanías, flores, imágenes religiosas y garrafones para agua bendecida.

PIROTECNIA

Miles de cohetones voladores se escucharán en las primeras horas de este martes, cuando sean entonadas las “Mañanitas” para recordar que en 1631 el Arcángel Miguel, el gran guerrero de las huestes celestiales, tuvo tres apariciones en Nativitas.

Maricela Valeriano, tesorera del Comité de Comerciantes de San Miguel, precisó que más de 250 comercios se establecieron para vender alimentos y bebidas.

Aclaró que los comerciantes se organizaron para llevarle salva a San Miguel del Milagro.

APARICIONES DE SAN MIGUEL

Por el siglo XVII, en el año 1631, un 25 de abril, el joven indígena Diego de San Lázaro, de unos 17 años de edad, y que era de los primeros de la zona convertidos al cristianismo, estaba en una procesión por el día de San Marcos que iba del pueblo de San Bernabé a Nativitas cuando el Arcángelse apareció y pidió le construyeran un templo con su nombre.

250 comerciantes OFRECEN sus productos afuera del Santuario

30 minutos O menos duran las misas para evitar aglomeraciones

MEDIDAS SANITARIAS

A diferencia de otros años, el ingreso y regreso es con cubrebocas y gel antibacterial; además, solo está abierto un acceso

