Piden ayuda para localizar a desaparecido policía de Apizaco

José Javier Hernández Espejel, elemento policiaco adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, desapareció misteriosamente desde la tarde del pasado lunes 1 de noviembre y hasta hoy su paradero es una incógnita.

Ante ello, sus familiares acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para solicitar la intervención de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas para solicitar una ficha de búsqueda.

De acuerdo con su esposa, el pasado lunes acudió a trabajar a la corporación como de costumbre y en el transcurso del día tuvieron comunicación, pero ya no regresó a su casa.





Quedó de llegar a la casa a las cinco de la tarde, de hecho el comandante me dijo que le pidió permiso para salir temprano, pero ya no llegó, relató en breve entrevista al exterior de la corporación policiaca.

La afligida mujer refirió que alrededor de las 22:00 horas recibió una llamada de un número desconocido en la que una voz desconocida le dijo que su pareja sentimental se encontraba hospitalizado y le colgaron.





Yo salí a ponerle saldo a mi celular porque no tenía y al devolver la llamada nadie me contesta… mis hijos escucharon y les comenté la situación y venimos a la comisaría, pero solo me dijeron que tenía rato en haber salido.

Lo curioso del caso es que el vehículo de José Javier Hernández, de la línea Tsuru, color azul, se encuentra estacionado en el lugar en el que como de costumbre lo dejaba, con algunas pertenencias en su interior y las llaves del departamento en el que se alojó por varias semanas al sufrir una separación de su pareja y una reconciliación desde hace dos semanas.

“Ya fue a buscarlo al departamento y no está, he venido todos los días a buscarlo y no aparece y quiero hablar con el director de seguridad para que me permitan ver las cámaras, pero nadie me da solución de nada… lo único que quiero saber es dónde está o qué pasó con mi esposo. Ellos se escudan con que tenía otra pareja, pero no me importa si tenía una o dos, lo que me interesa es que se comunique con sus hijos”.

La mujer no descarta que su desaparición se relacione con algunas amenazas que anteriormente había recibido, pero se reservó a dar más detalles pues esa declaración está a disposición de la PGJE.





