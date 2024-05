Piden en Zacatelco mejorar la iluminación del parque municipal

Vecinos de Zacatelco pidieron a la autoridad municipal mejorar las condiciones de alumbrado en el parque principal, el que ha permanecido a obscuras durante todo el presente año.

Justino López Hernández, quien es habitante de la avenida Independencia, mencionó que esta jurisdicción presenta graves problemas de seguridad pública, por lo que es urgente que habiliten las luminarias del primer cuadro y de la carretera federal, en el tramo centro-Guardia, el que también permanece en penumbras.

Cuando cae la noche, en el parque no se ve quienes transitan por la zona, hay quienes cruzan de la carretera al interior del municipio, pero la falta de luz no permite conocer si son personas de bien o si son delincuentes, sostuvo.

Añadió que no trata de acusar y calificar a adolescentes, pero hay sospechosos a quienes los han visto de ingerir bebidas y hay dudas si consumen drogas.

Es inexplicable que el gobierno actual de Zacatelco no se haga responsable de la iluminación del parque y otras zonas del pueblo, no se trata de acusar cuando no hay fundamentos, pero en este caso debe cumplir el ayuntamiento con sus obligaciones, enfatizó López Hernández.

El llamado corazón del sur del estado, además de permanecer a oscuras por las noches en su primer cuadro, también ocurre con la explanada de la presidencia municipal, por donde caminan personas, que llegan de sus trabajos o escuelas, y corren peligro de ser asaltadas ante las condiciones que se presentan.

Vemos que hay mayor presencia de la policía estatal, de la misma Guardia Nacional e incluso de la Marina, por lo que es recomendable que hagan más rondines, y también se queden por varias horas en el centro del municipio, así podremos estar más tranquilos y no temeríamos de ser asaltados ante la falta de iluminación, mencionó el vecino de la principal avenida del municipio.