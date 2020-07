Piden evitar discriminar a contagiados de Covid-19, en la capital

Ante la creciente cifra de contagios por la Covid-19, en el municipio de Tlaxcala fueron emitidas una serie de recomendaciones para no discriminar a una persona cercana que contrajo el virus.

Fue a cargo del ayuntamiento capitalino, mediante la Dirección de Participación Ciudadana que encabeza Liliana Pérez Tamayo, que fueron compartidas las acciones que pretenden ayudar a la población a tener una mejor reacción ante la Covid-19.

La difusión de la iniciativa fue mediante redes sociales con el objetivo de que los pobladores del municipio de Tlaxcala generen vínculos sanos en el entorno familiar y social, de ahí que con sencillas medidas podrán tener una mejor convivencia.

Son cuatro acciones las que componen la campaña de sensibilización para actuar de una mejor manera en caso de que un vecino, familiar o persona cercana esté contagiada del nuevo Coronavirus.

Las recomendaciones son: un contagiado de la Covid-19 no representa riesgo mientras se encuentre en su casa, no se deben compartir fotos de su imagen o domicilio en redes sociales sin su autorización, no se debe especular sobre su estado de salud y ofrecer ayuda a las personas más vulnerables.

Además, Pérez Tamayo indicó que dichas recomendaciones se deben complementar con las medidas de higiene, que es el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, mantener la sana distancia y evitar salir de casa a menos que sea estrictamente necesario.

