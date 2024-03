Piden intervención del gobierno estatal ante la falta de agua en Acuitlapilco

Vecinos de Acuitlapilco, Tlaxcala, solicitaron la intervención del gobierno estatal para poner fin a la problemática de desabasto de agua potable que han padecido desde hace varios años.

A través de un escrito, los ciudadanos Eduardo Romero Cuapio, Elsa Judith Sánchez Pérez, María del Pilar Hernández Martínez, entre otros, señalaron que el problema afecta a más de 500 familias, pero en cada temporada de estiaje se incrementa drásticamente.

Los vecinos de las calles Allende, Morelos, Cuauhtémoc, Zaragoza, prolongación Zaragoza y Nogal aseguraron que se han acercado a la presidencia de comunidad en múltiples ocasiones, sin tener una solución viable por parte del presidente Marco Antonio Carrillo González.

Han pasado varias administraciones y no hay una solución definitiva al grave problema, además, hay fraccionamientos que cuentan con servicio de agua de forma regular y nosotros como pobladores no estamos de acuerdo que no exista inequidad en el suministro del agua potable, refirieron.

LA PETICIÓN

Los quejosos pidieron a la titular del Poder Ejecutivo estatal que ordene una investigación profunda y sean localizados los motivos que han propiciado el desabasto del líquido vital y les den una pronta solución.

El problema, aseguraron, afecta directamente a más de 500 familias de la Primera Sección, pero el asunto aqueja a más de 23 mil habitantes de esa localidad perteneciente al municipio capitalino.

Es de señalar que desde hace varios años la población de Acuitlapilco ha padecido del desabasto de agua potable, lo cual ha propiciado manifestaciones en la presidencia de comunidad, en la alcaldía capitalina, el cierre de la carretera federal a la altura de esa localidad y hasta la “toma” de la presidencia de Acuitlapilco.