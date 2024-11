Piden transportistas al gobierno estatal no emitir nuevas concesiones en Calpulalpan

Transportistas de Calpulalpan piden a la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, no entregue más concesiones para transporte público en esa zona del estado, pues afirmaron que con las existentes cubren la demanda del usuario, tanto de taxi como de servicio colectivo.





A través de un escrito dirigido al Congreso del Estado, señalaron que no es necesario dicho incremento por parte del comité que validará el otorgamiento de concesiones de transporte público en Tlaxcala, por lo cual pidieron que no se dejen sorprender por personas que siempre han solicitado placas, dicen que el servicio público no abastece la zona, que hacen faltas combis y taxis, lo cual no es verdad, afirman,





En este sentido, aseguraron que el servicio público y de taxis es más que suficiente, incluso existe una sobrepoblación de transporte en Calpulalpan, de ahí que reconocieron que el actual gobierno, encabezado por la mandataria Lorena Cuéllar, se ha caracterizado por buscar beneficiar a la gente trabajadora, a la gente humilde y dar oportunidades a todos.

Transporte público es suficiente en Calpulalpan, dicen transportistas. Archivo / El Sol de Tlaxcala

Sin embargo, recalcaron que esta no es la vía, pues no existe modo ni forma de otorgar concesiones de servicio público en dicho municipio, porque no requiere más transporte de cualquier modalidad, pues eso sólo provocaría que las personas que desde siempre se han dedicado a ese trabajo se vean severamente afectadas en en sus ingresos.





Asimismo mencionaron que es importante puntualizar que la demanda del servicio ha ido a la baja en los últimos años, ya sea por la pandemia que recientemente sacudió el país o porque menos gente requiere el servicio, de ahí que otorgar mayores concesiones no es la solución.

















