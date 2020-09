Plaga acabó con la vida de árbol

La plaga de polilla y hongo acabó con la vida de un árbol en la colonia El Sabinal, municipio de Tlaxcala, de ahí que tuvo que ser derribado para evitar que cayera sobre un domicilio ubicado en la calle Eucalipto.

Debido a que el árbol de capulín se había secado, el temor de los vecinos se hizo presente y solicitaron a las autoridades correspondientes el retiro de la especie que significaba un riesgo para la población de la zona.

Por ello, la comisión de la colonia que encabeza José Rafael Hernández López, delegado de El Sabinal, efectuó los trabajos para derribar el árbol que tenía más de ocho metros de altura y estiman unos 30 años de vida.

Fueron dos días de trabajo, pues las ramas de la especie estaban situadas entre los cables de energía eléctrica y de teléfono, de ahí que fue una acción minuciosa, refirió Hernández López.

Indicó que para no disminuir la población de árboles en la zona fue plantada otra especie de ornato, pero no alcanzará gran altura y no tiene grandes raíces.

“Una rama estaba por caer en un domicilio, debido a que estaba seca, ya se había desprendido una parte, por ello los dueños de la casa hicieron su reporte para que fuera retirado y no causara algún accidente”, puntualizó.

Agregó que a estos trabajos se suma la poda de árboles en diferentes áreas del lugar, para evitar que personas se oculten entre las ramas y cometan actos delictivos, pues la zona se caracteriza por contar con muchas áreas verdes.

Para preservar la población de árboles en la zona, en el lugar que fue retirado el capulín dañado sembraron un árbol de ornato que no crecerá demasiado y no dañará la infraestructura

