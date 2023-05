Pobladores de Calpulalpan amarran y pasean a funcionarios durante protesta

Pobladores de seis localidades de Calpulalpan amarraron y pasearon a dos funcionarios municipales, al no encontrar respuesta en sus demandas del restablecimiento de agua potable y un alto a la inseguridad.

Municipios Por no pagar laudo, embargan muebles en Calpulalpan

La mañana de este lunes se apostaron en la presidencia municipal para entablar diálogo con el alcalde Edgar Peña Nájera, pero no se encontraba, pues supuestamente iba rumbo a una reunión en la capital del estado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los vecinos llegaron liderados por los presidentes Ivonne García Bastida, María del Carmen Espejel Baños, Manuel Cipriano Ramírez Pérez, María José Arcelia Montalvo González, José Félix Valdez Labastida y Celso Villanueva Ortega, de Espejel, Mazapa, La Venta, San Cristóbal, San Mateo y Cuaula, respectivamente.

Una vecina marcó al teléfono particular del dentista para pedirle de favor que se apersonara y en altavoz la autoridad municipal dijo que llegaría en el lapso de una hora y media, pero mintió, pues transcurrió el tiempo y no se presentó, además, ya no contestó el móvil.

La ciudadanía enojada ató al secretario del ayuntamiento, Erick Morales Martínez y al particular del alcalde, Ricardo Aparicio Solorzano, para luego sacarlos y mantenerlos parados frente a la fuente del parque municipal, esto, como medida de presión para que el alcalde les diera la cara, pero nunca sucedió.

Te recomendamos: ➡️ Vecinos de Calpulalpan bloquearon la carretera

Transcurrieron las horas y los ánimos comenzaron a caldearse aún más, lo cual propició que cerraran la Avenida Morelos (calle principal que conduce al centro del municipio) y desviaran la circulación, aunque no afectó en mucho el tránsito vial.

El alcalde siguió sin presentarse; fue entonces que decidieron “pasear” a los funcionarios municipales, pero ya sin los lazos, solo un par de mujeres los escoltó agarrados del brazo; pasaron por diversas calles del municipio, incluida una del tianguis municipal.

Por varias horas los hicieron caminar y los mantuvieron parados, llegaron hasta la llamada Glorieta, del municipio. Otros vecinos seguían en plantón, justo en la esquina del parque municipal.

Continúa leyendo: ➡️ Calpulalpan culmina año con alta cifra en delitos

La manifestación inició alrededor de las 10:00 horas y no avanzó favorablemente. Alrededor del mediodía arribó el enlace de la Secretaría de Gobernación, Esteban Morales Pluma, pero no pudo mediar el conflicto.

LAS DEMANDAS

De acuerdo con los presidentes de comunidad y los propios vecinos, desde hace un año padecen desabasto de líquido vital y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal se ha dedicado a hacer “negocio redondo” en vez de apoyarlos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aseguraron que a los presidentes de comunidad les envía una pipa con agua, de forma semanal, pero con un costo de 500 pesos, sin embargo, si un ciudadano se acerca a pedir un cargamento, el costo es de 900 pesos.

En La Venta existe un problema de contaminación de los mantos acuíferos y el alcalde ha hecho caso omiso para atenderlo, a pesar de los ofrecimientos de construir un nuevo tanque. En Mazapa llevan un año pagando la energía eléctrica de dos pozos, 50 mil de Mazapa y 17 mil de Atzompa.

INSEGURIDAD, TALÓN DE AQUILES EN CALPULALPAN

No te pierdas: ➡️ Gana alcalde de Calpulalpan casi lo mismo que AMLO

En tanto, los ediles de las otras comunidades aseguraron que los delitos han ido al alza, incluidos asaltos en negocios, a transeúntes, robo de autopartes y hasta al transporte de carga y el municipio no les apoya con patrullas y elementos.

De hecho, todos coincidieron en que -en el mejor de los casos- les envía una patrulla con un solo policía, pero desarmado, entonces, cuando se presentan delitos prefieren no intervenir, pues están en franca desventaja frente a la delincuencia.

POLICÍAS PRETENDÍAN SUMARSE A LAS PROTESTAS, PERO LOS FRENAN

Entérate: ➡️ Persiste en Calpulalpan huchicoleo y otros delitos

Los policías municipales pretendían sumarse a las protestas pues sostienen que no han recibido uniformes y el director de la policía Ramón Martínez Beltrán presuntamente los trata de forma prepotente.

Sin embargo, al enterarse el jefe policiaco los encuarteló con el argumento de que habría un operativo, el cual nunca fue llevado a cabo, fue solo una estrategia para evitar que la protesta aumentara.

CIERRAN CARRETERA DE FORMA INTERMITENTE

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Alrededor de las 16:00 horas, la población determinó cerrar la carretera federal México-Veracruz, pues insistían en que el alcalde los escuchara, sin embargo, su esfuerzo fue en vano.

El cierre lo concretaron en el kilómetro 77, a la altura del Club de Leones, fue cuando arribó el grupo antimotines y el Grupo de Operaciones Especiales, para retirar a unas 15 mujeres, pues los presidentes de comunidad no asistieron al bloqueo, por temor a que les fincaran responsabilidades.

Al observar que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los triplicaban en número, decidieron continuar la protesta pacífica a un lado de la carretera, pero más tarde llegaron más vecinos y volvieron a cerrar el paso, lo cual provocó enfrentamiento con los uniformados quienes lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

No dejes de leer: ➡️ Vienen cosas mejores para Calpulalpan: Edgar Peña

500 pesos deben pagar los presidentes de comunidad por una pipa con agua a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

900 pesos es el costo de una pipa con agua cuando un ciudadano la solicita a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.

De acuerdo con los presidentes de comunidad y los propios vecinos, desde hace un año padecen desabasto de líquido vital y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal se ha dedicado a hacer “negocio redondo” en vez de apoyarlos.

Te recomendamos: ➡️ Alto salario es culpa de ediles: Edgar Peña

Al cierre de esta edición, el conflicto continuaba y se espera que sea en el lapso de este día cuando el alcalde reciba a una comisión, pero en la Secretaría de Gobernación.