Pobladores de San Isidro Buensuceso esperan hasta 20 años para tener mayordomía

De 15 a 20 años deben esperar los mayordomos de la comisión de “Basarios” en San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo del Monte, para ejercer su cargo, por lo que ya hay mayordomos asignados para los años venideros y hasta el próximo 2045.

Se trata de una tradición bastante arraigada que anhelan cumplir los jefes de la casa que se dedican a labores agrícolas, pues es una forma de demostrar su devoción al santo patrón San Isidro Labrador.

A decir de don Ramón Moisés Amador Zepeda, mayordomo de este año, la tradición consiste en anotarse en una lista que es administrada por don Pánfilo Domínguez, el organizador de la festividad, para esperar el turno de organizar la festividad.

Refirió que el gasto económico mayor radica en la elaboración del mole prieto, para darle de comer al pueblo y a los cuadros dancísticos, cuya inversión oscila entre los 70 a 80 mil pesos dependiendo de cada familia.

“A mí me notificaron hace 12 años, en 2012, que me tocaba la festividad y pues desde entonces empecé a juntar dinerito para sacar adelante el compromiso y tras de mi hay más personas haciendo fila para ser mayordomos”, destacó.

De hecho, aseveró que si en esa lista algún aspirante a mayordomo fallece, la familia tiene la opción de llevar a cabo la festividad o desistir de la intención para que pase el siguiente aspirante.

Es una forma de expresar la fe de cada persona y agradecer al jefe (San Isidro) las buenas cosechas que nos manda como campesinos, yo por ejemplo tengo algunas hectáreas y gracias a Dios me ha dado buenas cosechas, no me puedo quejar, puntualizó.

En el centro de la comunidad, los pobladores danzaron con sus 42 tradicionales sones acompañados de música de violín, guitarrón y vihuela, así como un verso; mientras, los bailadores llegan ataviados con camisa vaquera, sin importar el color o el diseño, sombrero texano, pantalón vaquero, botas y espuelas.

Don Amador Zepeda informó que los caporales mayores llevan banderillas, pues se dice que con esas les ayudan a torear, lo cual consideran como una tradición bonita y que les da identidad.

Buscan nombramiento como patrimonio cultural

Aseguró que la danza de los “Basarios” surgió hace más de 100 años, pues en la comunidad de San Isidro Buensuceso, existieron bastantes haciendas y el baile tiene tintes de hacendados y ahora un sentido religioso.

Ese baile lo ejecutan solamente los días 15 y 16 de mayo, pues es una expresión cultural en honor al santo patrono de esta comunidad asentada a las faldas de la Malinche, cuya pieza consta de 42 sones.

Los habitantes del lugar buscan preservarla como parte de su identidad y cultura, por lo que propondrán ante el Congreso local que sea considerada como patrimonio cultural inmaterial de la localidad, de San Pablo del Monte y de Tlaxcala.

