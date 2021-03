Podrán los diputados permanecer en su cargo

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) determinó que quienes ostentan una diputación local, sindicatura o regiduría y que tengan la intención de contender a un cargo distinto al que ostentan, no están obligados a solicitar licencia al cargo, pero el supuesto no aplica en caso de una reelección.

Ante esta posibilidad, el colegiado podrá emitir los lineamientos correspondientes con la intención de evitar inequidad en la contienda, de acuerdo con las facultades que les confiere la ley, para que se regule y vigile la actuación de servidores públicos que no se separen del cargo y que contiendan en el actual proceso electoral.

Esto en respuesta al cuestionamiento, ante el ITE, sobre el tema, de los congresistas Michaelle Brito Vázquez, Jesús Rolando Pérez Saavedra, María Ana Bertha Mastranzo Corona, María Isabel Casas Meneses, Víctor Castro López, Leticia Hernández Pérez, Laura Yamili Flores Lozano, Mayra Vázquez Velázquez, Javier Rafael Ortega Blancas, Víctor Manuel Báez López, Miguel Piedras Díaz, José María Méndez Salgado, Omar Milton López Avendaño, José Luis Garrido Cruz.

Por ello, el ITE refirió que quienes actualmente se desempeñan en alguno de los cargos antes mencionados y pretendan contender para un cargo distinto al que ostentan, no necesariamente deberán presentar su renuncia, ya que no está previsto en la ley de manera específica. Además de que la SCJN y el TEPJF determinaron que la ley no establece expresamente la separación del cargo por parte de servidores públicos que buscan participar en el proceso electoral.

A través de los diferentes mecanismos de fiscalización, los servidores públicos deberán comprobar que no llevaron a cabo una indebida o incorrecta aplicación de recursos públicos.

