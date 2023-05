Policías de Calpulalpan operan con precariedad, elementos exigen garantías

Los elementos policiacos de Calpulalpan operan sin uniformes, sin armas y sin seguro de vida, reveló la madre de un elemento municipal enjuiciado por presunto abuso de autoridad en noviembre pasado.

María N., madre del elemento, comentó que en un operativo conjunto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue detenido un par de hampones, pero en el proceso legal la defensa alegó golpes y abuso de autoridad.

Explicó que presuntamente su hijo fue inculpado y el municipio encabezado por Edgar Peña Nájera no lo defendió y estuvieron a punto de encerrarlo, sin embargo, un abogado de oficio lo impidió y ahora va a firmar periódicamente como medida cautelar.

El hecho indignó a los elementos policiacos, quienes lo respaldaron y exigieron garantías al dentista de profesión y al entonces comisario de la policía, Ramón Martínez Beltrán, pero solo les dieron largas y a la fecha operan en condiciones precarias.

Los elementos policiacos, compañeros de mi muchacho, no tienen el equipo necesario para brindar seguridad, no tienen seguro de vida, carecen de seguro familiar, no tienen uniforme decente que ponerse, y aquí en el municipio si pudieran mandarlos descalzos lo harían, sentenció.

La madre de familia se manifestó el pasado ocho de mayo, pues la intención era apoyar a las comunidades de Calpulalpan que no tienen agua y a los elementos policiacos, pues se unirían a las protestas, pero fueron acuartelados.

Pidió al gobierno estatal que revise el actuar de los jueces porque los policías municipales detienen a delincuentes, pero en el proceso legal los dejan en libertad cuando alcanzan fianza, y salen a buscar venganza en contra de los efectivos municipales.

Por su lado, los elementos policiacos confirmaron que efectivamente el gobierno municipal no invierte en la adquisición de uniformes, las patrullas se encuentran en mal estado y los limitan en el uso de las mismas, pues deben hacer “rendir” el combustible.

Por otro lado, el Diagnóstico municipal de salarios, estado de fuerza y modelo nacional de policía y justicia cívica señala que Calpulalpan es uno de los municipios con peor salario para la policía; se ubica en el sitio 39 de 60, cuyo pago es de tres mil 500 pesos quincenales.

El municipio que mejor paga a sus elementos es Huamantla, con 12 mil 477 pesos mensuales, y el de peor retribución para los efectivos es Xiloxoxtla, con un salario de tres mil 500 pesos mensuales.