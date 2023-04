Policías de Tlaxcala fueron víctimas de fraude; les ofrecieron una plaza en la Policía Estatal

Con una nueva forma de operar, los defraudadores llegaron al seno de las policías municipales para estafar a los efectivos, a quienes ofrecieron una plaza en la Policía Estatal.

Fueron dos casos los que documentó este Diario en municipios del centro del estado, donde los efectivos de seguridad, que solicitaron el anonimato, depositaron en tiendas de conveniencia hasta cinco mil pesos para trámites y exámenes.

Según los afectados, desde mediados del mes de marzo comenzaron a recibir llamadas telefónicas para ofrecer las supuestas plazas, incluso, los presuntos extorsionadores crearon el perfil falso de un funcionario del gobierno estatal, para darle más realismo a su engaño.

Después, a través de la aplicación de mensajes WhatsApp, siguió la comunicación, donde solicitaron inicialmente la cantidad de 500 pesos para realizar la supuesta digitalización de los documentos. Y es que además de conocer el nombre completo y número de celular de los hoy afectados, los presuntos defraudadores sabían a la perfección los datos curriculares que están en poder de Plataforma México, el sistema tecnológico de información de las corporaciones de todo el país.

“Me pidieron currículum, ahí no mencioné los cursos que he tomado, por eso se me hace bastante raro que ellos sí sabían esa información, cosa que al principio me dio confianza”, dijo el oficial en activo víctima de fraude.

Tras recibir el mensaje “Para hacerle de su conocimiento ocupo que realicen su pago en Oxxo al número de cuenta que les acabo de enviar para ya dar inicio con sus certificados y darles indicaciones para mañana tempranito por favor”, los elementos siguieron con los depósitos que van de 500 a mil pesos en cada exhibición.

Además, argumentaron, la cita estaba prevista para el pasado martes cuatro de abril en las oficinas de Finanzas del Estado de Tlaxcala, para firmar el contrato, pero no fue así, ahí se dieron cuenta que todo se trató de un fraude. “Lo hicieron tan bien, que caímos en su juego, pues conocían de principio a fin nuestra carrera policial, y ahora lo hacemos público para que ningún otro compañero caiga en su engaño”, comentó el oficial entrevistado.

De ambos casos no hay denuncias penales, solo El Sol de Tlaxcala tiene conocimiento que una de las personas que los extorsionadores usaron su nombre, sí levantó una denuncia por usurpación de identidad.

YA HABÍAN ALERTADO

Desde principios de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó de la red de extorsionadores a través de su página de Facebook con el texto: “Cuidado, se alerta a la ciudadanía a no caer en falsas ofertas de empleo por parte de la siguiente cuenta: https://www.facebook.com/jose.mondr.9, así como del número telefónico 246 227 3710, la Secretaría de Gobernación no ofrece vacantes a cambio de dinero…”

Además de plazas en la Policía Estatal, la red de defraudadores ofrecía trabajos como escoltas, choferes y secretarias, entre otras.