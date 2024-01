Por “cobrones”, exhibe Ixtenco a regidores

Como una “decisión arbitraria y abusiva”, el alcalde de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, calificó la compensación de fin de año que se otorgaron cuatro miembros del Cabildo.

Fue a través de la página oficial de Facebook del gobierno municipal, donde el presidente transmitió en vivo un comunicado de tres minutos, para deslindarse de los hechos.

Ahí, Sánchez Rojas señala que los regidores Lorely Itzel Solís Aparicio, Omar Cisneros Quiroz, Ana Karen Cabrera Galindo y Miriam Aline Lazo Caballero “decidieron otorgarse una compensación de fin de año de 31 mil 790, equivalente a 127 mil 160 pesos distribuidos entre los cuatro integrantes del Cabildo.

“Cantidad que fue transferida a sus cuentas personales y que representa 49 días de salario, que es muy superior al otorgado a los trabajadores de esta administración”, dijo el munícipe.

Ante esto, el alcalde que llegó a la administración 2021-2024 respaldado por el Partido Socialista informó que darán cuenta de las decisiones arbitrarias tanto el Órgano de Fiscalización Superior como la comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, “a fin de deslindar responsabilidades, y manifiesto mi compromiso inalterable de velar siempre por interés colectivo”, destacó Renato Sánchez. Asimismo, dejó en claro que ni él, ni la síndica Brenda Aguilar Hernández, ni el primer regidor Oscar Martínez Carpinteyro recibirán dicha compensación, porque dijo: “se aleja de los principios de racionalidad, austeridad y justicia con los que siempre se ha conducido esta administración”.

Además de exhibir la compensación que se otorgaron cuatro regidores del ayuntamiento de Ixtenco, el alcalde aprovechó el comunicado para ventilar que el regidor Omar Cisneros debe a la Tesorería, desde enero de 2023, la cantidad de 15 mil pesos, pero no informó el motivo del adeudo. Mientras que la regidora Ana Karen Cabrera Galindo, quien fue responsable del cobro de tianguis de temporada en el año 2021 y 2022, hasta la fecha no ha reportado dinero recaudado a la Tesorería municipal, no obstante que se le ha pedido por escrito.

Por su parte, a la regidora Lorely Itzel Solís Aparicio y a su grupo político “le fueron otorgados cinco espacios en esta administración de buena fe y en un ánimo de colaboración, los cuales fueron cobrados a las personas que compraron hasta por 25 mil pesos”. Finalmente, el presidente municipal recordó que al asumir la administración municipal se disminuyó el sueldo a casi 15 mil pesos.

“INOCENTADA”

Durante la última sesión extraordinaria de cabildo realizada el pasado 28 de diciembre de 2023, el ayuntamiento en pleno aprobó el tabulador de sueldos y salarios a diciembre del ejercicio fiscal 2023, donde incluía la compensación a miembros del cabildo.

Incluso, en la reunión estuvo la tesorera municipal Norma Irene Coyotl Ortega, donde informó que “nuevamente les paso el tabulador que anteriormente se les había compartido, ahí está en base a lo último que aprobaron… sobre la compensación que ustedes solicitaron”.

En dicha votación democrática, solo la segunda regidora Miriam Aline Lazo Caballero se abstuvo.

Un día antes, en una sesión previa, la misma regidora subrayó que la compensación no es por ley, sino es un acuerdo de Cabildo. Incluso, dijo, es un acuerdo que hicieron durante los primeros meses de la administración, porque, remató: “según él comenta (Renato Sánchez Rojas) que se le está quitando el 50 por ciento de su sueldo, según nos está dando… pues él tiene más de dos años y meses con más de 26 mil pesos que gana más que nosotros y ahí está su retribución”.

Sobre el alcalde de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, pesa una sentencia de violencia de género contra Miriam Aline Lazo Caballero interpuesta por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en octubre del año pasado.