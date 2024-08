Por día pierden traileros 5 mil pesos debido a bloqueos carreteros de ejidatarios

El bloqueo carretero de autopistas y libramientos en cuatro entidades del país, que este sábado cumplen cinco días, ha dejado pérdidas que se estiman en millones de pesos, denunciaron representantes de las empresas transportistas nacionales e internacionales. Pues tan sólo en Tlaxcala cada trailero pierde cinco mil pesos al día, sostienen.





Dijeron que de acuerdo a la carga que transportan son las pérdidas económicas de cada empresa, pero cuando se trata de perecederos los riesgos aumentan y mencionaron que el bloqueo permanente durante tres noches y cuatro días, -de martes a viernes- fue un duro golpe pues las empresas transportistas que se dedican al flete van al día.





Aclararon que cuando un tractocamión cargado está sin movimiento a causa de estos problemas de la lucha de los campesinos, las pérdidas se estiman en cinco mil pesos diarios por trailero. El pago de alimentos, estancia y gastos de diésel que generan los automotores para mantener en refrigeración las hortalizas, carnes y frutas eleva más los costos, señaló Margarito Nava, transportista proveniente de la Ciudad de México.

Continua el bloqueo de carreteras en Tlaxcala. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Dijo que, en tres días de cierre de carreteras, registra una pérdida de 15 mil pesos, sin embargo, como no cumplen con las citas al llegar al muelle del puerto de Veracruz las multas por cada cita incrementan. “Yo solo les pido a los ejidatarios que no nos afecten, no ganan nada con cerrar la carretera, estamos desesperados porque no avanzamos, tenemos muchas pérdidas económicas”, afirmó.





TRANSPORTE LOCAL RECORRE PUEBLOS PARA CUMPLIR RUTAS





Transportistas de pasajeros buscan diferentes caminos para llegar de Apizaco a Huamantla, de Tlaxco a Hidalgo y de Tlaxcala a la Ciudad de México. Al cierre de la edición impresa de este Diario se cumplieron cinco días del bloqueo del libramiento, lo que ha causado caos vial que perjudica a los transportistas particulares y privados de los estados de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Ejidatarios de Santa María Texcalac, municipio de Apizaco, abrieron este jueves -por espacio de 15 minutos cada dos horas- el paso vehicular a los tractocamiones de doble eje.





Los campesinos de Tlaxcala dijeron que, a pesar de las críticas de la población, han privilegiado los servicios de auxilio y personas enfermas que tienen citas médicas en clínicas y hospitales.





Los campesinos que se apropiaron de las carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante más de 72 horas, pasan noche y día con el bloqueo del libramiento.





Hombres, mujeres y niños se organizan para proveer de alimentos y agua a los manifestantes que están situados en ambos lados de la carretera, frente a una estación de combustible, ubicada a la salida de Apizaco.





DENUNCIA DE EJIDATARIOS





“Nos dijeron que ya empezaron las negociaciones, pero mientras no exista un acuerdo por escrito respecto a la indemnización de las tierras, aquí vamos a seguir”, sostienen ejidatarios.