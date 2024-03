Por escasez de agua en Zacatelco, pobladores lavan en pozos y manantiales

Ante la falta de agua potable en las elecciones Tercera, Cuarta y Quinta de Zacatelco, amas de casa se ven obligadas a lavar ropa familiar en pozos y manantiales.

Esta semana, en una lateral del pozo de Guardia, a unos metros de la carretera federal, una mujer arriesgó su vida por el paso vehicular en esa zona y lavó ropa. Ahí señaló que debió hacerlo porque no puede mantener sucias las prendas de su esposo e hijos.

Por otro lado, en los manantiales de Ametoxtla se incrementó el número de mujeres que lavan ropa al no tener agua en la Sección Cuarta.

En la calle Cuauhtémoc hay un área donde nace el agua, es un manantial donde surge el agua y las madres de familia llegan ahí a llevar a cabo trabajo de higiene con el lavado de ropa familiar, lo hacen con zapatos y todo tipo de prendas.

Las amas de casa pidieron que no les tomaran fotos porque están molestas con la autoridad municipal, ya que las hostiga al intentar quitarlas del lugar, del que aseguran es propiedad privada ya que fue adquirido legalmente por sus antecesores.

Acá llegan porque no hay agua en sus casas, no la tienen desde hace más de un mes, pedimos al presidente municipal que responda, pero no lo hace, seguramente tiene apagados los pozos para ahorrar el consumo de energía eléctrica y usar ese fondo para sus fines personales, enfatizó una mujer lavandera de Zacatelco.

Estos ameyales son un manto acuífero, en el que cada tres de mayo celebran a la Santa Cruz, a la Santísima Trinidad y a la Virgen de Ocotlán.

Son más de 50 años que lavan sus prendas. “Nuestras mamás cooperaron para comprar los terrenos”.

En el área del manantial de Ametoxtla están ubicadas 60 piedras grandes donde lavan la ropa con una techumbre que protege a las mujeres del sol.