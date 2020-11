Por obras, cortan el agua en la Capital

Las obras de remodelación en la central camionera, ubicada en la capital, han afectado a las familias que viven cerca de la zona, pues desde hace tres días no cuentan con el servicio de agua potable.

Local Remoza Ayuntamiento fachada de la CROM

Mediante una denuncia ciudadana, los afectados acusaron que han acudido a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio (Capam) de Tlaxcala para conocer el motivo de la suspensión del servicio, pero solo les han dicho que es por los trabajos efectuados en la central de autobuses, los cuales son realizados por el gobierno estatal.

Se mantendrán las clases a distancia, por probable repunte de Covid-19



Lee la nota aquí➡ https://t.co/964SAJOp9Z#Covid19 #Clases pic.twitter.com/FBwbQlXJIl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 3, 2020

No obstante, no han obtenido una respuesta favorable a sus quejas, pues señalaron que pagan elevadas tarifas de agua y no es justo no contar con el suministro.

Municipios La capital llega a mil 500 casos de Covid-19

Además, señalaron que el agua es vital en estos momentos de pandemia y de un posible repunte, de ahí que piden que sea restablecido el servicio para seguir con las medidas de higiene necesarias.

Incluso, hicieron llegar a este Diario un cartel digital, donde presuntamente el municipio de Tlaxcala ofrece abastecimiento de agua mediante pipas, las cuales tienen un costo de 335 a 559 pesos para uso particular y comercial, respectivamente.

Dicho documento especifica que para solicitar este servicio deben acudir a las instalaciones de la Dirección de Servicios Públicos ubicadas en el interior de la presidencia municipal de Tlaxcala.

En la situación, personal del ayuntamiento capitalino precisó que no ofrecen dicho servicio a los usuarios porque no cuentan con pipas de agua en la presidencia, de ahí que pidieron no caer en ofrecimientos falsos.

Covid-19 afecta a todos los sectores: René Lima



Lee la nota aquí➡ https://t.co/VxFSjNHVaQ#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/O065GecBF6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 3, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Dedican ofrenda a los fallecidos en la laguna de Acuitlapilco

Municipios Olvidados, los "Ilustres" de Tlaxcala