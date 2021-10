Por policías, alcalde de Zacatelco "mete manos al fuego"

Al manifestar que los señalamientos en contra de policías municipales “son una mentira”, el presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, salió en defensa de los efectivos de su administración acusados de golpear brutalmente a un joven artesano en el interior de los separos.

En medio de contradicciones, el alcalde sostuvo que Ricardo N. fue detenido por el delito de robo y por intentar cometer un abuso sexual, pero que al acudir policías en apoyo de la víctima se aventó a una barranquilla para evitar ser asegurado.

No obstante, Hildeberto Pérez no supo explicar por qué si existía un señalamiento directo de una víctima, el presunto agresor detenido no fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para seguir el debido proceso.

Bueno, eso ya lo tenemos que observar, lo tenemos que ver, pero la realidad de las cosas son esas eh, nada que ver, dijo, para después evadir más cuestionamientos sobre la probable omisión de los efectivos policiacos.

El alcalde no supo precisar si las lesiones sufridas por Ricardo N. fueron cometidas al presuntamente aventarse al pequeño barranco o si se resistió a ser detenido, pues no existe un peritaje.

Si venimos huyendo de una mala policía que está en Zacatelco, cómo creen que yo permita ese tipo de cosas, no, no lo voy a permitir, yo sería el primero.

-¿Presidente, metería usted las manos al fuego por sus elementos policiacos?

-Claro que sí, claro que sí, por supuesto que sí”.

-¿Aunque la gente los acuse de golpeadores?

-No, no son golpeadores, son gente que cumple con su servicio, que hace su trabajo bien y yo sé completamente que la gente que se eligió cumple con lo que tiene que hacer, no son golpeadores”, insistió.

-¿Pero existe una omisión?

-No, nosotros no solapamos nada, nada”, contestó en tono molesto.

LESIONADO PIDE INVESTIGACIÓN

Por su parte, la defensa de Ricardo N. procedió legalmente por las lesiones que registró el joven de 28 años de edad y pidió una investigación a fondo del caso y castigo ejemplar.

Y es que por las fracturas detectadas a Ricardo N. corre el riesgo de tener lesiones permanentes, de ahí que al momento continúa hospitalizado.

