Posponen la transición en Mazatecochco y Quilehtla

El resolutivo del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que revocó los triunfos de Aureliano Sánchez Sánchez y Mario Quixtiano Xicohténcatl en los municipios de Quilehtla y Mazatecochco, respectivamente, complicó la entrega-recepción en ambas comunas.

Al respecto, Óscar Pérez Rojas, alcalde de Quilehtla, informó que el cabildo realizó un acta en el que se notifica que han puesto el proceso de cierre con la administración entrante por el dictamen del TET, por lo que al posponerse les genera inconvenientes.

Esto me atrasa, el Órgano de Fiscalización Superior nos marca el cierre hasta el 15 de agosto, por lo que esto nos pone en dificultades al final de cuentas, lo que me interesa es cerrar bien y lo que acontece me está dando un poco de problemas.

Refirió que la entrega-recepción es con las diferentes áreas, por lo que empezar a hacerlo estaba a buen tiempo, ahora no sabemos ni con quién.

Añadió que cumplir con este proceso en tiempo y forma le evitará tener responsabilidades fuertes o grandes.

Mientras tanto, en Mazatecochco, el regidor Félix Muñoz Mena comentó que la anulación del triunfo de Mario Quixtiano, por parte del TET, generó confusión en todo el pueblo.

Mazatecochco vive momentos inciertos en su vida política con el dictamen del TET, que anuló el triunfo de Mario Quixtiano Xicohténcatl del PRD / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Dijo que esta situación afecta la entrega-recepción, la que habían iniciado con gente cercana del ganador de los comicios del seis de junio.

Aquí todo está preparado para que cada departamento entregue, el tema de la revocación es sabido por la gente, el pueblo está enterado, sostuvo.

Refirió que el cabildo desde que se dio esa información esperará a saber quién gobernará la comuna para cumplir con la entrega-recepción.

“Esta semana hay que esperar hasta que realmente se haga oficial quién será la próxima autoridad, sabemos que van a impugnarlo hasta lo federal, por lo que la resolución final está pendiente”, enfatizó el representante popular.

El TET ordenó al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones entregar la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional en Mazatecochco y al Partido Alianza Ciudadana en Quilehtla

