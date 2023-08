Presidencia capitalina tendrá sello de mujer, sostiene Maribel Pérez

“Hoy somos una administración con sello de mujer, son las mujeres las que están a cargo del rumbo y la dirección que tome la administración pública”, sostuvo Maribel Pérez Arenas, presidenta municipal suplente en funciones de propietaria del ayuntamiento de Tlaxcala.

Desde el despacho principal del Palacio Municipal, la hoy alcaldesa de la Capital pidió un voto de confianza a la ciudadanía, al enfatizar que “siempre me he conducido de manera honesta y transparente, así que los convoco a que me den la oportunidad de conocerme y sepan quién es Maribel Pérez Arenas”.

Acompañada de integrantes de su gabinete, la presidenta municipal expresó a este Diario que su intención es dejar como legado la honestidad y transparencia, que la ciudadanía compruebe que hacen bien las cosas.

NOMBRAMIENTO INESPERADO

-Presidenta municipal, ¿usted esperaba este nombramiento?

-No, sinceramente no. Pero lo asumo con la misma responsabilidad que he asumido cualquier otro cargo durante mi vida profesional, como cualquier ciudadano que solicita un empleo.

Y agregó: “hoy me toca estar al frente dirigiendo una administración pública en la que se venían haciendo las cosas bien y se siguen haciendo bien, como lo fue acertadamente la administración del licenciado Jorge”, soltó.

-¿Cómo le ha cambiado la vida como presidenta municipal?

-Mi familia está muy contenta, tengo un niño de 11 años de edad y está feliz, pero a la vez preocupado porque considera que su mamá ya no va a pasar mucho tiempo con él. Sin embargo, le digo que al contrario: estaré más presente para contribuir a mejorar las condiciones de los capitalinos.

ENTREGA-RECEPCIÓN, APEGADA A DERECHO

Para garantizar que habrá transparencia mientras esté al frente de la administración pública del municipio de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas informó que el proceso de entrega-recepción será apegado a la ley.

El proceso que encabezan el alcalde con licencia Jorge Corichi y la presidenta en funciones Maribel Pérez, es vigilado por el Órgano de Fiscalización Superior, debido al cambio de titular en la administración pública.

“Estamos convencidos de que tenemos que hacer las cosas como deben de ser, con transparencia, con legalidad y es una entrega recepción intermedia, entonces tenemos que hacerlo como lo marca la ley”, apuntó.

Detalló que están recibiendo toda la administración, no solo el despacho del Alcalde, sino todo lo que conlleva la administración pública.

Fue enfática que “Jorge Corichi es mi amigo, yo nunca lo he negado, nos conocemos de hace muchos años”, sin embargo, planteó que el que sean amigos no quiere decir que tenga alguna influencia sobre ella.

Hoy yo asumo una responsabilidad, soy la Presidenta Municipal y Jorge tendrá que responder en su momento por las actuaciones que él haya hecho

NO HABRÁ CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN, POR ahora

Expresó que con el cambio de administración están observando lo palpable y por el momento no habrá cambios, aunque fue clara en que se podrían dar en un futuro para hacer los ajustes necesarios como en toda transición.

Pérez Arenas aseguró que las finanzas del municipio van bien, por los criterios que aplicó el presidente Jorge Corichi para cubrir muchos adeudos que venían arrastrando de la administración anterior, situación que les provocó tropiezos.

No obstante, señaló que hoy en día tienen una administración sana, que los servicios se vienen brindando a la sociedad de forma adecuada.

RECIBIÓ ADMINISTRACIÓN CON SITUACIÓN IMPREVISTA

Al asumir la presidencia municipal, Pérez Arenas se encontró con una situación imprevista: una torrencial lluvia, registrada el viernes 11 de agosto, que colapsó el drenaje pluvial y causó cuantiosos daños materiales.

La situación fue atendida de manera inmediata por la alcaldesa, el área de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala, por lo que se efectuó un desazolve en algunas áreas y el personal de la administración se sumó a las tareas de limpieza.

Los elementos de las cuadrillas de Capam hicieron tareas de limpieza para evitar un colapso mayor en la ciudad. El 12 de agosto todo el personal del ayuntamiento se sumó a una faena general.

HABRÁ CONTINUIDAD DE ACCIONES

Maribel Pérez Arenas externó que habrá continuidad en las acciones de la administración municipal, en el programa de luminarias viene el cambio de los faroles de la zona centro y en fortalecer la seguridad pública.

Detalló que las acciones estarán coordinadas en su mayoría por mujeres, como la síndico Rosalba Salas Jaramillo; la secretaría del ayuntamiento, Katy Valenzuela Díaz; la juez municipal, Minerva Mitre; la directora de Seguridad, Miriam Zacapantzi; y la tesorería, por Yolanda Cervantes, entre otras

“En esta administración las mujeres somos sumamente valiosas, trabajadoras, emprendedoras, somos empáticas con la sociedad, y hoy todas las mujeres nos sumamos en un mismo esfuerzo”, enfatizó.

Comentó que ya tuvo un primer acercamiento con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “de una forma institucional como debe ser, no hemos coincidido en agenda, sin embargo, yo soy muy respetuosa del trabajo que realiza y seguramente vamos a trabajar coordinadamente”.

Dijo que mantendrán las acciones que impulsó Jorge Corichi en materia turística, por lo que seguirán generando material para seguir promoviendo la Capital.

Es un gobierno de continuidad y yo no puedo decir voy a cambiar algo porque tenemos proyectos muy claros y muy precisos que traía Jorge Corichi y que han dado buenos resultados, suscribió la alcaldesa.

En el tema de seguridad fue enfática en que trabajará para mejorar las condiciones que tiene, debido a que el municipio cuenta con mayor número de policías certificados, con un total de 120, 30 en proceso, 11 con fecha para examen y 19 con solicitud para presentar su examen.

*Con información de Moisés Morales