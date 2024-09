Presumió Desiderio Hernández Xochitiotzin a Contla hasta su muerte, asegura su hijo Cuahutlatohuac

“Si yo no tuviera el arraigo que tengo, no habría yo logrado lo que he podido lograr”, dijo en vida el maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin a su hijo Cuauhtlatohuac H. Xochitiotzin Ortega.

Cultura Con actividades medioambientales, recuerdan legado del muralista Desiderio Hernández Xochitiotzin

A 17 años del fallecimiento del considerado último gran muralista mexicano, el gobierno municipal de Contla de Juan Cuamatzi, que preside Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, honró la memoria del nativo de Santa María Tlacatecpa.

En el parque de la comunidad de la Sección Sexta, a un costado del nuevo busto que se colocó en honor al también dibujante, pintor, grabador, escritor, arquitecto, cronista, catedrático, investigador y restaurador, H. Xochitiotzin Ortega recordó las andanzas con su padre.

Ahí, quien heredó el gusto del muralismo y de la historia de Tlaxcala, narró que su papá tuvo la oportunidad de conocer diferentes riquezas culturales en el mundo, sin embargo, para el maestro Desiderio, Contla de Juan Cuamatzi siempre fue especial.

“Se dio cuenta que donde él había nacido, era un gran sitio, entonces su tierra donde nació, para él era un gran lugar -tenía- un gran valor, un sitio que guardaba raíces muy inmensas y muy arraigadas en la tierra”, expresó Cuauhtlatohuac H. Xochitiotzin.

Así como lo hizo el maestro Desiderio con sus hijos, el consanguíneo del muralista exhortó a que “como originarios de esta tierra bendita, tenemos la oportunidad de transmitir su grandeza a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la gente”.

De la misma manera, el hijo de Desiderio Hernández Xochitiotzin indicó que tuvo la oportunidad de confirmar todas esas charlas familiares que se daban a la hora de la comida, cuando el maestro narraba la grandeza de Contla y de sus hombres ilustres.

Nosotros le decíamos que todo surge en Contla, porque era algo muy bonito para él, todo el tiempo trataba de destacar a su tierra, señaló Cuauhtlatohuac H. Xochitiotzin Ortega.

TRASCIENDE LEGADO DEL MAESTRO: ALCALDESA

Por su parte, la presidenta municipal de Contla, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, enunció el legado que dejó el maestro Hernández Xochitiotzin, no sólo para el pueblo de Tlaxcala, sino a nivel nacional e internacional.

Hoy nos reunimos para honrar y recordar la memoria de un hijo ilustre de nuestra tierra, quien además de ser un gran artista, también fue un profundo conocedor de la historia y cultura de nuestro estado, cuyo legado trasciende de generación en generación, resaltó la munícipe.

También, la alcaldesa recordó que el último gran muralista mexicano, nacido en Santa María Tlacatecpa, siempre estuvo arraigado a sus raíces, quien desde temprana edad mostró una pasión inigualable por el arte y la capacidad excepcional de capturar la esencia del pueblo.

Acompañados por integrantes del ayuntamiento, el síndico municipal, Gilberto Flores Maldonado, así como por presidentes de comunidad, la presidenta municipal, en compañía de Cuauhtlatohuac H. Xochitiotzin, depositó una ofrenda floral en la peana donde está colocada la escultura de busto del artista tlaxcalteca y montó una guardia de honor.

El maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin murió un 14 de septiembre de 2007 a la edad de 85 años, una de sus obras más emblemáticas se encuentra plasmada en las paredes del Palacio de Gobierno.