Provoca accidentes obra mal ejecutada, en Santa Cruz Tlaxcala

La mala ejecución de una obra de introducción de drenaje en el centro de la comunidad de San Lucas Tlacochcalco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, ha provocado al menos tres accidentes viales con saldo de un joven lesionado, según vecinos del lugar.

A más de un mes de iniciado los trabajos en calle Circunvalación y Primera Privada Circunvalación, a un costado de la iglesia en honor a San Lucas, que se festeja el domingo próximo, las lluvias han generado que la corriente de agua deje al descubierto la deficiente obra, informó el presidente de comunidad, Jorge Chávez Juárez.

Y es que para el cambio de tubería en un tramo de unos 200 metros lineales, la zanja permanece abierta y solo utilizaron escombro para cubrirla, además de tierra que fue arrastrada por la corriente de agua y ocasionó varios socavones.

Por parte de los vecinos afectados, Francisco Flores Pintor, informó que el problema no es que haya obras, sino que se sean de buena calidad, además señaló al presidente de comunidad como el responsable de no haber inspeccionado los trabajos desde un inicio.

“Todo el desperdicio que sobró de la obra está abajo, estos son problemas a futuro que realmente no están generando un beneficio… en el caso de mi toma dañada, yo fui a reportarla, pero el señor –Jorge Chávez- no está, su secretaria dice que no sabe a qué hora llega”, dijo Flores Pintor, y remató: “nos guste a no nos guste, es un funcionario que debe de estar al servicio de la comunidad”.

Finalmente, Sandy Velázquez Sanjuanpa, vecina de la calle Circunvalación, comentó que por tiempos de lluvia de está desgajando la tierra y no nos ha hecho caso el presidente de comunidad, que es la autoridad aquí, también hemos ido a la presidencia municipal, así que esperamos una respuesta rápida y eficiente”.

