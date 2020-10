Proyecta IMSS una clínica en Zacatelco

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proyecta, en Zacatelco, la construcción de una clínica que amplíe los servicios a los derechohabientes del municipio y la región sur del estado.

Al respecto, José Tecante Muñoz, quien forma parte de un grupo de ciudadanos del llamado “corazón del sur”, comentó que para el proyecto de salud se necesita una hectárea y media, por lo que corresponde a la autoridad de la comuna ser el contacto oficial para la donación de los espacios.

Dijo que como vecinos de Zacatelco apoyan causas de beneficio social y señaló que, en el municipio, existe confusión luego de que Teolocholco informó que en su territorio es viable la construcción del Hospital General de Zona del IMSS.

Reconoció que en Zacatelco no se juntaron las seis hectáreas para esa acción, por lo que el vecino poblado surgió como alternativa. Mencionó que el cabildo de Zacatelco decidió no meterse en problemas, por lo que no apoyó la propuesta de que el Hospital General fuera construido en los campos de El Chatlal donde juegan beisbol y futbol. “Simplemente no le dieron seguimiento”.

Subrayó que hay un predio cerca de la barranca Nextlalpan por el Instituto Cuauhtémoc es un espacio privado del que se buscará la gestión para adquirirlo.

