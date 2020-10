Proyecto, el rescate de expanteón: Cutberto Cano

El proyecto de rescate y reacondicionamiento del expanteón La Santísima de San Pablo del Monte tiene como fin dignificar los restos de nuestros seres queridos con la creación de áreas verdes y un altar de oración donde se podrán colocar flores, ceras y veladoras, señaló el alcalde Cutberto Cano Coyotl.

Ante la inquietud de algunos ciudadanos de la comuna por las características de la obra, que destina más de 10 millones de pesos, etiquetados por la diputada Patricia Jaramillo, comentó el presidente municipal que no lleva ningún propósito ajeno al bienestar común por lo que tiene la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Recordó que el expanteón fue clausurado hace 20 años, por lo que es un espacio olvidado, que necesita atención.

El expanteón de La Santísima en San Pablo del Monte está olvidado por lo que será rescatado y reacondicionado/Francisco H. Reyes

Cano Coyotl se reunió el pasado lunes en la Casa de Cultura con un grupo ciudadano al que durante tres horas explicó el proyecto, el que llevarán a cabo en zona exterior del expanteón.

“Vamos a respetar su esencia, el INAH nos recomienda mantener la arquitectura colonial, es un proyecto muy importante para San Pablo del Monte porque es el rescate de un espacio público, que buscamos dignificar para todas las familias, no se desvirtúa”, sostuvo Cano Coyotl.

Señaló que se escuchan comentarios no apegados a la realidad, de personas que no conocen el proyecto, por lo que aclaró que el expanteón es del pueblo, de la comunidad, “nadie se lo puede apropiar, las escrituras están a nombre del municipio y no de ningún particular”. Añadió que algunas versiones tratan de politizar al malinformar con argumentos que no tienen sustento.

Enfatizó que el proyecto no considera ninguna propuesta de un área comercial “porque atentaríamos con su esencia”. “Nos hablan de que no quieren que se muevan los restos áridos de sus familiares y les respondemos que se van a respetar, se mantendrán los niveles con el ánimo de que no se hagan movimientos de terrenos”, mencionó el alcalde.

Sostuvo que abrieron la convocatoria para invitar a los ciudadanos a que registren los nombres de sus difuntos, que quedarán impresos en las placas que estarán ubicadas en el altar de oración en su honor.

Se construirá una amplia fachada y una explanada además de una cancha de básquetbol y sanitarios en la zona sur así como bancas forradas con talavera.

