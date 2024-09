Quedó incompleto el proceso de entrega-recepción en Tepeyanco, denuncia el nuevo alcalde

El presidente municipal de Tepeyanco, Williams Zainos Flores denunció falta de compromiso y voluntad del exalcalde Francisco Ixtlapale Pérez y de su administración en el proceso de entrega-recepción, lo cual, dejó a la nueva gestión sin información clara sobre el estado financiero.

Señaló que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) emitió un cronograma y calendario de actividades para que las distintas áreas de la administración saliente entregaran la documentación correspondiente, pero dicho no fue cumplido. “No vimos la voluntad del presidente saliente, ni de sus trabajadores, por lo cual no pudimos hacernos de los estados financieros porque ya no se presentaron a concluirlo y eso nos dejó en estado de indefensión”, insistió.

El alcalde detalló que, de acuerdo con el acta, la administración saliente debía presentarse para extender la constancia de los bienes muebles e inmuebles, pero no lo hizo y prefirió ejecutarlo ante el OFS.

Sin embargo, al no cumplir con este compromiso entre la administración anterior y la nueva, Zainos Flores y sus colaboradores quedaron en el “limbo” de la situación financiera del municipio y los bienes comunales. Además, expresó su preocupación por la falta de un inventario actualizado de los bienes muebles del municipio, pero investigará si es cierto que, como señalan algunas fotos que circulan en redes sociales, se llevaron muebles del ayuntamiento.

“Tengo que verificar si es cierto lo que ha circulado en internet, de que se llevaron los muebles, porque tampoco tenemos el inventario de esos bienes, entonces tendremos que cotejarlo en la plataforma y en el sistema de contabilidad gubernamental”, explicó.

Eso sí, admitió que en la poca entrega de bienes muebles registró varios faltantes, los cuales quedaron asentados en el acta con su descripción detallada y aparentemente son varios los que se desconoce su paradero.

Zainos Flores advirtió que tomarán las medidas necesarias para esclarecer esta situación y asegurar la recuperación y resguardo del patrimonio de los ciudadanos de San Francisco Tepeyanco.

Finalmente, enfatizó que la falta de colaboración por parte de la anterior administración ha complicado la transición, pero su equipo de trabajo busca regularizar la situación y con ello garantizar la transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos del municipio.