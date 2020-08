Reabren empresa Biointegrales de México y vecinos la rechazan

La reapertura el pasado lunes de la empresa Biointegrales de México en la zona industrial Camino Real de Papalotla reactivó los olores pestilentes por procesar pescado, por lo que familias de esta comuna y de Xicohtzinco se manifestaron la mañana de este jueves en el exterior de la factoría.

Aplauden pobladores suspensión de empresa, en Papalotla

Con pancartas y reclamos al presidente municipal, Jesús Herrera Xicohténcatl, los inconformes dijeron que temen por daños a su salud ante la contaminación ambiental que produce la firma cuyo acabado son las croquetas para animales.

En este sentido, Óscar Rojas, quien es originario de Papalotla, sostuvo que Protección Civil del Estado retiró los sellos de suspensión de Biointegrales de ahí que nuevamente abrieron la empresa.

Acalorada reunión de vecinos y alcalde de Papalotla

“El alcalde no nos muestra el documento en el que la industria esté en regla y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no la tiene de alta”, refirió.

Comentó que procederán a dar continuidad a su denuncia ciudadana, por lo que acudirán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencia que solo trabaja martes y jueves.

Informó que su queja ha sido reportada a la Secretaría de Salud y a la Coordinación de Ecología, “esta última dice que no le compete resolverlo ya que el presidente municipal Jesús Herrera dio la licencia de funcionamiento a finales de noviembre pasado”.

“El ayuntamiento no respeta los acuerdos, vemos aquí interés en cuestión económica al no querer revocar la licencia”, subrayó Óscar Rojas.

Contaminan empresas riachuelo de Papalotla

Acusó que la autoridad municipal dio la posibilidad para conectar los desechos de la empresa a al drenaje municipal y descargarlos a los ríos Zahuapan y Atoyac.

Señaló que el munícipe rompió el acuerdo de no construir más naves, “da permisos para hacer bodegas, estas naves no son para empresas como Biointegrales de México, representantes de la Comisión Nacional del Agua hicieron dos recorridos y detectaron irregularidades que provocan daño ambiental”.

“Del aire que respiramos no tenemos evidencias, pero se percibe el aroma que es insoportable, nuestra salud está en riesgo”, refirió y adelantó que no cerrarán la factoría para no afectar a terceras personas.

LOS INCONFORMES

Barrios de El Carmen, Panzacola, La Trinidad, La Ciénega, San Buenaventura, parceleros de Palula y municipios de Xicohtzinco y Tenancingo son donde perciben los olores pestilentes

