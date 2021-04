Reabren servicio de terapias en la capital

Tras un año de que fueron cerradas las puertas del Instituto Municipal para Personas con Discapacidad en la capital debido a la pandemia por Covid-19, este lunes serán reabiertas las instalaciones para continuar con el servicio a la población vulnerable.

Los pacientes e interesados en recibir terapia física, de lenguaje, psicológica, estimulación temprana y demás consultas importantes para la rehabilitación, podrán acudir en horario de 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones situadas a un costado del mercado Emilio Sánchez Piedras en la capital.

No obstante, durante los últimos 12 meses no fueron suspendidos todos los servicios, pues los adaptaron a la modalidad virtual debido a que contaban con pacientes que no podían interrumpir sus terapias.

Sensibles ante la situación de salud que prevalece, para la reapertura de las instalaciones fueron establecidos estrictos lineamientos sanitarios con la finalidad de evitar la aglomeración de personas y la propagación del virus, por ello fueron determinadas una serie de medidas a seguir.

Por lo tanto, al interior del Instituto municipal se contará con un comité o personal responsable de verificar que se cumplan las disposiciones de prevención e higiene establecidos por el Consejo Estatal de Salud.

Además, la atención a pacientes será con una capacidad del 30 %, de ahí que en terapia física solo brindarán el servicio a 10 pacientes por día, mientras que la atención psicológica será para cinco personas.

El instituto contará con un filtro sanitario que tomará la temperatura corporal, efectuará el proceso de desinfección, dotará alcohol en gel y mantendrá la distancia de 1.5 metros entre usuarios.

