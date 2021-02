Reactivan el tianguis de Calpulalpan

Más de 700 vendedores retomaron sus actividades comerciales en el tianguis de los lunes, ubicado en el centro de Calpulalpan, luego de permanecer suspendido por al menos dos semanas tras la alta movilidad de personas.

Municipios Pobladores reciben agua contaminada en La Venta, Calpulalpan

Sin embargo, ahora su instalación debe ser bajo estrictas medidas sanitarias y con todos los protocolos para prevenir contagios, pues fue catalogado como un sitio de alto riesgo para contraer la Covid-19 al reunir más de 15 clientes locales y foráneos.

Preserva "Tlaxcala Danza para Todos" tradición de los #huehues, con eventos virtuales



Lee la nota aquí➡ https://t.co/IKZiWZPNwY#Tradición #Carnaval pic.twitter.com/pQuAifPWqP — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 9, 2021

Ahora, en el mercado que se ubica en las calles Galeana, García Yáñez, Vicente Guerrero, Allende y La Paz cada puesto redujo su espacio de instalación, es decir que, si abarcaban cuatro metros, ahora solo deben usar la mitad para guardar la sana distancia.

Municipios Contaminadas, 15 mil hectáreas por el derrame de combustibles

Además, no se permite el acceso de niños o adultos mayores al ser sector vulnerable, instalaron filtros de sanidad en los accesos y cada puesto debe de contar gel antibacterial para sus clientes, además de que los vendedores deben portar cubrebocas o careta.

Protección Civil del municipio, al igual que la Coordinación Estatal de Protección Civil, vigilaron que las medidas se acataran, pues de lo contrario cuentan con la facultad de cancelar nuevamente su instalación.

ANTECEDENTE

Por no respetar las medidas de higiene y prevención al 100 %, el Ayuntamiento de Calpulalpan suspendió por dos semanas este tianguis durante el mes de agosto.

Cambian forma de predicar religión



Lee la nota aquí➡ https://t.co/r8EAbTcR2j#Iglesia #Religión pic.twitter.com/scB8ONKZyi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 9, 2021

No obstante, nuevamente su instalación tuvo que ser cancelada otras dos semanas desde el pasado 25 de enero, por no acatar las recomendaciones sanitarias. En esta última ocasión no acataron la disposición y se instalaron a la brava 18 de enero.

HORARIOS

El tianguis comienza actividades desde las 08:00 hasta las 18:00 horas y se instala en las calles: Galeana, García Yáñez, Vicente Guerrero, Allende y La Paz.

Por Covid, será virtual el carnaval de Tlaxcala



Aquí la nota ➡ https://t.co/E4JfiZTy0x#Covid19 pic.twitter.com/oMwKrkPjOR — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 9, 2021

Continúa leyendo:

Municipios Dimite el presidente de La Venta, Calpulalpan

Municipios Ante necedad de ciudadanos, retiran bancas en Calpulalpan