Reafirma Anabell Ávalos compromiso con colonias de la capital

Tras inaugurar una cartelera que difunda eventos culturales en el zócalo capitalino, la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca indicó que su prioridad para este año es cerrar con obra pública, por lo que reducirá eventos para tener recursos para mejoramiento de calles.

Expresó que las colonias en las que pondrá su atención son Volcanes, Loma Bonita, La Joya y Adolfo López Mateos, “toda vez que la Loma Xicohténcatl ya la estamos trabajando”.

Indicó que la gente de La Loma está contenta porque están trabajando las calles que tenían 30 años que no se arreglaban, “quisiera arreglar todas las calles, no me da el presupuesto para tanto, pero esa es mi prioridad para el 2020”.

Compartió que 2019 lo cerró muy contenta, ya que, a pesar de la adversidad de no haber tenido recursos federales, el ayuntamiento contó con el apoyo del Gobierno del Estado, Congreso local y otras fuentes para hacer obra pública.

Sobre el presupuesto para 2020, informó que sigue tocando puertas, pero en unos dos meses podría hablar de recurso específico para obra pública.

Cabe mencionar que la alcaldesa entregó la cuenta pública del último trimestre de 2019, en la que, aseguró, hay “claridad, honestidad y transparencia como siempre”.

Estoy trabajando, estoy dando resultados y estoy muy contenta porque la misma sociedad del municipio de Tlaxcala está viendo que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos

Anabell Ávalos / Alcaldesa de Tlaxcala

