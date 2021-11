Recaban fondos para Fernando N.; perdió movilidad en sus piernas

Ciudadanos de Xicohtzinco recaban fondos económicos para cubrir la deuda de 520 mil pesos por la atención médica a Fernando N. quien sufrió daños irreversibles en su salud al ser baleado presuntamente por el exalcalde José Isabel Badillo Jaramillo.

Este fin de semana llevarán a cabo, bajo la coordinación del Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco (MPRX) una kermés en la que venderá alimentos y tendrán la animación de grupos musicales.

Gilberto Cordero Cortés, quien forma parte de la comisión ciudadana del MPRX señaló que la salud de Fernando N, es complicada, ya que sigue sin mover los pies al introducirse una de las dos balas que se impactaron en su cuerpo, al pulmón, lo que le ocasionó además daños en su médula ósea.





“Está pendiente una cirugía hasta que se restablezca, por lo del pulmón está delicado; en el hospital Vista Medik, donde fue atendido, ven pocas posibilidades de que vuelva a caminar”, comentó.

Por la situación que presenta Fernando N, recibe atención de un fisioterapeuta, quien ha logrado quitarle el frío de sus extremidades inferiores, que perdieron movilidad.

“Su estado emocional es de bastante ánimo, lo he visto bien en ese aspecto cuando lo he visitado, claro que no deja de ser complicado su caso”, sostuvo Cordero Cortés.

Comentó que la denuncia penal contra Badillo Jaramillo por atentar con la vida de quien es integrante del MPRX está vigente, por lo que le han pedido al Secretario de Gobierno Sergio González Hernández que agilice la captura, en respuesta dijo que el caso está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Añadió que es claro que quien disparó fue el exalcalde de Xicohtzinco, “ cuando pasó se hizo de palabras con Fernando y desde su camioneta se regresó para dispararle, una bala entró al pulmón y la otra en el pecho a la altura del hombro, iba directo a matar, la pistola es calibre 45”.

PLANES

El MPRX tendrá cada fin de semana eventos culturales con la realización de conferencias en equidad de género y violencia intrafamiliar.





