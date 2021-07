Recibe Tlaxco obra pictórica de Martín Rojas

Hablar de lo académico a la libre búsqueda es un discurso muy amplio, pero radica en la formación del artista. Es importante que el niño que nace artista, encuentre la oportunidad de formarse, entonces es importante esa formación en diferentes categorías, destacó el artista Joaquín Martín Rojas Hernández durante la inauguración de su exposición pictórica en el Palacio Municipal de Tlaxco.

Municipios Exigen a Gardenia Hernández dejar orden en Tlaxco

El académico, pintor, escultor, muralista y grabador más influyente en los estados de Tlaxcala y Puebla, a invitación de autoridades del gobierno municipal, inauguró la exposición pictórica “De lo Académico a la Libre Búsqueda” , abierta al público en el vestíbulo del Pueblo Mágico, del 8 al 22 de julio de 2021.

La alcaldesa Gardenia Hernández Rodríguez agradeció la distinción del maestro por presentar su obra en el inmueble emblemático de este municipio.

Local Reanudan militares paseos dominicales en Mazaquiahuac, Tlaxco

Permite abrir esta ventana de su acervo a los ojos de nuestra población y nuestros visitantes… el alcance de su obra es muy importante, esta exposición que será pública y gratuita para nuestros ciudadanos y el turismo que poco a poco nos empieza a visitar nuevamente, dijo.

Lee también: Tlaxco, omiso en informe trimestral 2021

LA INSPIRACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE SER MEXICANO

En su intervención, Martín Rojas Hernández hizo una breve remembranza de su formación inicial en el arte, su participación en el Vaticano como artista y sus vivencias en diversas exposiciones de Asia y Europa.

Municipios Tlaxco, omiso en informe trimestral 2021

Es en esos viajes donde descubre su inspiración que define, hasta este momento, su obra, en Suiza, un día me pongo a pensar: ¿Qué 'demonios' ando buscando? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero para mí?, reflexionaba el artista.

Municipios Informe de laudos, sin veracidad: Gardenia Hernández

Más adelante, en sus viajes, vino su revelación, en un viaje de París hacia Sion, compré un libro para no aburrirme titulado “El despertar de la serpiente emplumada”... en esa lectura descubrí tan lejos de casa, que soy mexicano, algo increíble, pues no tenía que buscar en otros países lo que en México tenemos a raudales, solo faltaba que me declarara mexicano; de ahí surgen las primeras obras que presento hoy, confesó.

No te pierdas: Exigen a Gardenia Hernández dejar orden en Tlaxco

La exposición “De lo Académico a la Libre Búsqueda”, consta de:

12 pinturas abstractas que muestran deidades y representaciones prehistóricas

10 retratos de personajes ilustres de la Historia de México y Tlaxcala

Un mural que muestra los personajes que dieron vida a la República Mexicana

Tres retratos de la colección personal del maestro Martín Rojas

OBRA

La obra de Martín Rojas Hernández ha representado a México en países del viejo y nuevo continente.

Más información: San Francisco, uno de los 17 sitios que buscan declaratoria de Patrimonio Mundial

💥 #LoMásLeído Es San Francisco posible Patrimonio Mundial | Se uniría al bien seriado de los Primeros Monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl...https://t.co/nL72419IPI#Cultura — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 10, 2021

Continúa leyendo:

Local Alcaldes de Tlaxco y Apizaco retoman sus cargos tras elecciones

Municipios Pondré orden en finanzas de Tlaxco: Armando Flores