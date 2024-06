Reciben más de 30 mil productores asistencia técnica por parte de la Secretaría de Impulso Agropecuario

Los más de 33 mil productores que siembran 33 semillas, frutas y forrajes de temporal para el autoconsumo de las familias tlaxcaltecas, han recibido asistencia técnica y han sido apoyados como nunca antes en la historia, indicó Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA).

El funcionario comentó que programas como la entrega de fertilizante gratuito, Bienestar para la Producción, apoyo semilla, maquinaria e insumos, llegaron a más productores que en los últimos años.

Afirmó que a la mitad del camino del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, existe un campo tecnificado e innovador, aunque castigado por el atraso en el temporal con una sequía recurrente.

Rafael de la Peña planteó que la SIA se ha preparado para captar el agua pluvial en ollas y embalses recientemente construidos y expuso que del primero al tercer año de este sexenio el presupuesto incrementó 133 a 350 millones de pesos.

- Secretario, ¿cuál es la situación actual del campo tlaxcalteca?

- “Que tiene presupuesto, donde innovan los campesinos y que sólo le pedimos a Dios que pronto venga el agua para continuar con el ciclo temporalero”, subrayó.

Mencionó que el Obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, visitó a los productores para orar por la lluvia el 15 de mayo en el día en que honran a San Isidro Labrador y bendecir la maquinaria de los hombres del campo para el arranque del ciclo.

No obstante, lamentó que las lluvias no han sido suficientes para sembrar maíz y el tiempo pasó, “ahora esperamos que el fenómeno La Niña que trae agua, venga muy pronto para San Juan, tengo mucha fe que en esta semana llueva”.

El agua es el elemento vital en la vida, desgraciadamente tenemos una sequía muy fuerte, pero así debemos afrontar al sector, sin olvidar la importancia de producir porque todos comemos tres veces al día, aseveró.

De la Peña Bernal refirió que ante el cambio climático, no hay palabra de honor, los meteorólogos pronostican lluvias y no llegan, “pero estamos preparados para que no se vaya en los ríos”.

Reiteró que ante las condiciones adversas en el sector agropecuario “no queda de otra que adaptarse o morir, cuidar el agua y maximizar su uso, no solo es para nosotros, vienen otras generaciones, bebés que están naciendo, niños, jóvenes y mujeres que tendrán su oportunidad”.

-¿Qué avance tiene el sector agrícola?

“Estamos a la mitad de sexenio, creemos que lo que viene a futuro promete mucho, aplicaremos los proyectos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo, pues de nada sirve hacer tantos jagüeyes si es que no llueve, de nada sirven todos los apoyos pues muchos sembraron maíz híbrido con inversiones de más de 22 mil pesos y todo está perdido, ya voltearon la tierra”.

¿De qué forma ayudarán a los productores locales?

- “Tenemos un programa emergente de paquetes de semilla para rescatar el campo con avena”. Aunque, señaló que hay factores que son controlados por el hombre, pero la madre naturaleza nada se puede hacer.

Citó que este año ejecutan 350 millones de pesos y para 2025 aumentará otros 50 millones de pesos al campo en ollas de agua, jagüeyes, semillas, maquinaria, tecnología y sistemas de riego.

Y destacó que en la Dirección de Ganadería entregan paquetes de aves de postura, codornices, conejos, vacas y vaquillas.

