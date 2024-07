Recinto ferial era un basurero y patio trasero: Gustavo Jiménez, alcalde de Chiautempan

De basurero y patio trasero calificó el alcalde de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero al recinto ferial, por lo que durante su administración le dio atención para el mejoramiento de la infraestructura.

En reciente declaración ante medios de comunicación señaló que, al inicio de su gestión, el estado del recinto ferial era deplorable, lo que impedía su uso adecuado para eventos y actividades propias del municipio o de la comunidad.

“La gente no nos ayuda, tira basura en los bulevares, cambian llantas y ahí la dejan en la calle. En el recinto ferial encontré cerca de diez mil llantas, era un basurero, no pude arreglarlo mas porque lo tenemos abandonado, es el patio trasero del Ayuntamiento, lo mismo que el auditorio, lo que es del patronato es un basurero, por eso le vamos hacer un jardincito y una plazuela, no le hace que trabajemos de noche”, soltó.

Bajo su dirección, aseguró que implementó algunas acciones para rehabilitar el recinto ferial, entre ellas la limpieza profunda del área, la renovación de estructuras deterioradas, la instalación de nuevas luminarias y el mantenimiento de áreas verdes.

A días de que inicie su feria, el alcalde insistió en que cuando asumió la administración encontró el espacio en total abandono, lo cual no reflejaba la identidad y el orgullo de los habitantes de Chiautempan.

Agregó que pretendió mejorar el recinto ferial en un espacio donde las familias se reunieran y disfrutaran de actividades culturales, recreativas y comerciales, en un entorno seguro y agradable, pero se requiere de inversión importante.

Jiménez Romero también resaltó la importancia de este espacio para la economía local, ya que permite la organización de ferias y eventos que atraen a visitantes y generan ingresos para los comerciantes locales.

SUPERVISA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA GARANTIZAR CALIDAD

Por otro lado, aseguró que a lo largo de su administración supervisó de manera personal la ejecución de diversas obras en el municipio, para garantizar que los trabajos los ejecutaran conforme a los estándares establecidos.

Entre las obras que inspeccionó se encuentran la rehabilitación de calles, la construcción de espacios recreativos y la mejora de la infraestructura educativa. En cada visita dialogó con los trabajadores y responsables de las obras para conocer de primera mano el avance y resolver cualquier eventualidad durante el proceso.

Durante sus visitas a los sitios de construcción, Jiménez Romero destacó la importancia de mantener un control riguroso sobre el progreso de las obras, mientras que los contratistas y trabajadores mostraron colaboración.

“Ustedes no saben, pero yo a las cinco de la mañana ya estoy bañado, ya no duermo, y a las 12 de la noche sigo trabajando, además, me han visto en las obras vigilando, porque para eso me comprometí”.

Gustavo Jiménez Romero, alcalde de Chiautempan