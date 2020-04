Recomiendan dialogar con menores para evitar pánico

Ante el reforzamiento de las medidas de aislamiento social en Tlaxcala, el gobierno de Tetla de la Solidaridad promueve la correcta comunicación entre niños y adultos para evitar que caigan en pánico.

Municipios Pide Tetla verificar seguridad en hogar

El alcalde Eleazar Molina Pérez manifestó que la preocupación de su gobierno es minimizar el estrés que los infantes padecen al no asistir a la escuela y permanecer en sus casas por varias semanas.

Municipios Refuerzan seguridad en escuelas de Tetla

“Comunicar correctamente a los niños es un tema importante que nos compete a todos, porque todos estamos viviendo esta contingencia”, explicó el alcalde, quien añadió que se debe ayudar a los menores a entender lo que oyen en pláticas de adultos, de una manera que sea veraz, precisa y reduzca su ansiedad o temor.

Por ello, a través del Sistema Municipal DIF y el área de psicología de la Unidad Básica de Rehabilitación, la comuna emite recomendaciones para acercarse a los infantes.

Entre ellas destacan: establecer un diálogo que pueda calmar y tranquilizar a los menores, ya que toda situación nueva despierta miedo y angustia, recordando principalmente que los niños reaccionan tanto a lo que se diga como al tono en que se digan las cosas.

Municipios Refuerza Tetla sus medidas sanitarias

Establecer un diálogo para identificar correctamente lo que los pequeños saben, lo que está en su mente y lo que han escuchado, pues al no poder salir al parque a jugar, no ver a sus amigos, no acudir a la escuela y estar resguardados en casa, son cambios de rutina que detectan desde a muy temprana edad.

Evitar expresarse de una manera que pueda culpar a terceras personas, no hacer suposiciones de quien podría tener Covid-19 frente de los niños reducir el tiempo que pasan delante de la pantalla o equipos celulares.

De Tetla, seis fallecidos en accidente de “El Molinito”



Un hombre de alrededor de 50 años que también murió aún no ha sido identificado

... https://t.co/YsZiXU6leT#Tlaxcala500Años #Policiaca pic.twitter.com/mhX39I2enh — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 1, 2019

NO DEJES DE LEER

Municipios Imparten plática a funcionarios de Tetla

Municipios Acercan servicios de salud a escuelas de Tetla