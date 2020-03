Reducen acceso en parroquia de Zacatelco

La parroquia de Santa Inés Zacatelco transmitirá a través de su página de Facebook la misa dominical del próximo domingo, celebración eucarística en la que solo podrán acceder al templo hasta 50 personas, quienes permanecerán dispersas.

El párroco Sergio Pérez Hernández comentó que han recibido indicaciones del Obispado de Tlaxcala y concretamente del Vaticano de acatar las medidas de prevención por la pandemia que aqueja al mundo.

Informó que el pasado domingo todavía ofició misa con estricto control sanitario al hacer uso de gel antibacterial y permitir el paso a un número reducido de feligreses.

“El domingo próximo dejaremos el repique de campanas, el del llamado a misa y haremos una sencilla oración con las personas que lleguen”, refirió.

Dijo que deben actuar con cuidado para evitar contagios hacia los demás, “no ponemos la voz de alarma de que estamos contagiados, pero vamos a prevenir que esto se extienda; en la parroquia buscamos el mínimo de participantes y el tiempo que estemos juntos”. El párroco reconoció que tanta información en redes sociales ha confundido a la gente, “han reaccionado unos con temor, otros con incredulidad y sospechas de que es una jugada de gobierno por situación económica y de política más fuerte, otros lo ven con indiferencia”.

Por su parte, reconoció la gravedad de la situación mundial, por lo que “no podemos dejar de insistir sobre el cuidado de la salud y del bien común”.

El padre Pérez Hernández confió en que con la ayuda de Dios y de toda la comunidad, la pandemia se pueda controlar y no llegar a una tercera o cuarta fase en México.

“Atenderemos lo menos que se pueda, es difícil porque la gente tiene un sentimiento religioso, pero vamos a respetar las medidas asumidas por el Vaticano de suspender la misa dominical”, enfatizó.

Aclaró que no ir a la misa de domingo no es pecado mortal, por lo que ante esta urgencia sanitaria “estamos dispensados de esa pena, no ir, no pasa nada”.

De acuerdo con el párroco Sergio Pérez Hernández, “las medidas que tomamos no quieren decir que la parroquia deje de orar, no nos vamos de vacaciones, rezamos por la salvación de todo el mundo”.

En la parroquia de Zacatelco reducirán el acceso a la hora santa hasta 30 personas.

