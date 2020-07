Refrenda Anabell Ávalos su apoyo a mujeres

Ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar que se han registrado como consecuencia del confinamiento por la Covid 19, la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, afirmó su compromiso para brindar ayuda a mujeres y niños que sufren agresiones al interior de sus hogares.

En ese sentido decidió publicar su número telefónico personal para que se comuniquen directamente con ella y le planteen la situación que atraviesan para definir de qué manera se les puede brindar apoyo y protegerlas de la violencia que puede poner en riesgo su salud física, emocional y hasta su vida.

El número de teléfono móvil personal de la presidenta Anabell Ávalos es el 2461031529, que es el mismo que ha puesto a disposición de los ciudadanos para atender temas que competen a la administración municipal.

Siempre he sido muy solidaria con las mujeres, me interesa su salud, su bienestar, no debemos permitir la violencia bajo ninguna circunstancia, deben saber que no están solas; podemos atenderlas con personal capacitado que labora en el Instituto Municipal de la Mujer a cargo de Celina Pérez Rodríguez.

