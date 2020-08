Refuerzan vigilancia en instituciones bancarias de Tlaxcala

Derivado del reporte de ciudadanos que fueron víctima de intento de robo y fraude, la Policía Turística adscrita a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, reforzó la vigilancia en instituciones bancarias.

Municipios Realizan limpieza en áreas verdes de la capital

Al respecto, Eloy Contreras Zitlalpopocatl, comandante de la Policía Turística, refirió que la vigilancia es permanente en las diversas instituciones bancarias situadas en la zona centro del municipio, pero incrementan el acompañamiento en días de quincena, que es cuando más se han suscitado los intentos de robo y fraude.

Ciclo escolar 2020-2021 inicia el 24 de agosto a distancia: SEP



Más Información aquí ➡ https://t.co/9377QhF8bK#SEP #RegresoAClases pic.twitter.com/Y8eUJ9bMT0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 3, 2020

Por ello, la orden es que al menos un elemento se encuentre a las afueras de los bancos, para garantizar la seguridad de los cuentahabientes.

Municipios Convocan a premio de la juventud

No obstante, no pueden efectuar esta labor todos los días, pues no deben descuidar la vigilancia en las demás zonas e instituciones del municipio.

"Reforzamos la vigilancia en días de quincena mediante la policía turística, así brindamos y garantizamos la seguridad, pero no podemos distraernos y tenemos que atender a las demás personas, hay algunos turistas que acuden a la capital por algún trámite o situaciones personales", enfatizó.

Añadió que los policías capitalinos también tienen la función de distribuir gel antibacterial, dotar de cubrebocas a personas que no lo llevan e indicarles mantener distancia en la fila de espera para realizar su trámite.

Persisten fiestas en contingencia; algunas son discretas



Continúa leyendo ➡ https://t.co/U5pHuefNAF#Contigencia #Covid19 #Contagios pic.twitter.com/fYcxDNLxZJ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 3, 2020

Mencionó que no pueden relajar las medidas entre la población, de ahí que el personal cuenta con el insumo de higiene necesario, como cubrebocas, guantes y gel antibacterial, para efectuar su labor sin ponerse en riesgo de contagio de Covid-19.

Municipios La campaña Corazón azul refleja tristeza, en la capital

En quincena, y cada lunes, la presencia de personas es mucho mayor en las instituciones bancarias en comparación con otros días, por ello la seguridad es mayor para garantizar la seguridad, evitar robos y fraudes a cuentahabientes y mantener las medidas sanitarias para disminuir los contagios de Covid-19

Eloy Contreras / Comandante de la Policía Turística en la capital

Pandemia venció a pequeñas empresas



Más Información aquí ➡ https://t.co/N49symAw0H#Economia pic.twitter.com/dQyrio9ikl — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 3, 2020

Continúa leyendo:

Local Sufre severo daño el turismo en la capital: Víctor Morales

Policiaca [Video] Muere despachador de gasolinera al ser asaltado, en la capital