Regidora de Calpulalpan no desistirá de laudo de su esposo, "es para mi menor hija", sostiene

La regidora de Educación del municipio de Calpulalpan, Janeth Rodríguez Lara, sostuvo que no desistirá del laudo que presentó su difunto esposo en 2010 en contra del municipio, toda vez que ese dinero se lo dará a su hija para sus estudios y necesidades.

El juicio quedó asentado en el expediente 122/2010-B, cuyo demandante fue Omar García Fernández, esposo de la ahora regidora, quien falleció en un accidente automovilístico, pero la viuda decidió dar continuidad al caso.

La cifra que alcanzó hasta el pasado diez de diciembre de 2015, fue de 789 mil 303 pesos y 69 centavos, ya que no fue actualizada por la muerte del demandante, pero el juicio sigue firme y es promovido por Rodríguez Lara.

En entrevista, la funcionaria aseveró que no le urge cobrar ese recurso y esperará cuando el tribunal lo mandate, que bien puede ser mañana o tal vez en diez o 15 años, el cual administrará para los estudios de su hija.

“Un candidato a la presidencia municipal me invitó a participar, me dijo que, si gustaba pertenecer a su planilla, acepté porque como ciudadana de nuestro municipio también tengo derecho de participar en una contienda y afortunadamente pues se dio el caso, aunque la verdad en ningún momento me imaginé que pudiera llegar”, puntualizó.

De hecho, la representante popular comentó que cuando fue nombrada regidora ni se acordó del laudo laboral pendiente, ya que “ni por mi cabeza me pasó, me concentré en las impugnaciones, porque a mí me impugnaron dos personas y pues andaba afinando esos detalles”, dijo.

Rechazó ser juez y parte, porque en el asunto se ventila en los tribunales y en la Sindicatura, a pesar de ello dijo sentirse “atacada” por el juicio que presentó su anterior pareja sentimental y ahora funja solo como la representante legal de su menor hija.

Además, la regidora descartó que su acción contravenga a su moralidad, “porque nunca he buscado al presidente o síndico para para tratar de convenir, aunque el laudo sigue firme porque yo no soy quién para quitarle a mi hija lo que por ley le corresponde”.

