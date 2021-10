Registra gobierno de Apizaco primera baja

A un mes de asumir la dirección de Predial del Gobierno Municipal de Apizaco, Alberto Palestina Moreno presentó su renuncia al cargo con carácter de irrevocable al argumentar motivos personales.

Municipios

Se trata del excandidato a diputado local del Distrito 4 por el Partido Acción Nacional (PAN), quien durante la anterior administración encabezada por Julio César Hernández Mejía, se desempeñó como responsable de la Dirección de Obras Públicas.

En entrevista, el alcalde Pablo Badillo Sánchez indicó que su excompañero de fórmula en los pasados comicios presentó su renuncia el 30 de septiembre, la cual se hizo efectiva hasta la presente primera semana de octubre.

Asimismo, indicó que en este momento el ahora exfuncionario trabaja en el proceso de entrega-recepción y reveló que hasta el momento no ha nombrado a un sustituto en esa área.

Me dijo que tiene otros proyectos y su decisión es respetable, quedamos en buenos términos y como amigos que somos le deseo éxito en los nuevos retos a emprender, expresó el alcalde apizaquense.

Por su parte, Alberto Palestina Moreno indicó que su empresa enfocada al sector de la construcción ha estado descuidada y actualmente requiere de toda su atención, por lo que no compaginaba con su actual labor.

No soy de estar todo el tiempo en una oficina, mi trabajo es de campo, además mi empresa está afectada por mi ausencia y quiero retomar eso… es un tema meramente personal y me gustaría seguir colaborando para bien de mis paisanos, pero mi deber personal y profesional me llama y a eso me he dedicado más de 30 años.

Además de su actividad empresarial y política, Alberto Palestina, de 47 años de edad, destaca por haber sido beisbolista profesional y el pasado domingo coincidió en el restaurante “Campestre Atlihuetzia” con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propiedad de sus suegros, encuentro que destacó en su perfil personal de Facebook.

