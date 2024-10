Regularán el transporte de ruta Apizaco-Tlaxcala; ATAH y Xicohténcatl ya no serán las únicas empresas que brinden el servicio

El Gobierno del Estado emitió una declaratoria que no sólo regulará el servicio de transporte público en el tramo carretero Apizaco-Tlaxcala, a través de las carreteras federales con ruta 117D y 136, sino también incrementará las opciones de traslado para los usuarios.

Lo anterior, a través de la “Declaratoria de existencia de una necesidad pública del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivo, con itinerario fijo y su satisfacción en el tramo carretero: Apizaco-Tlaxcala”, publicado por el Gobierno del Estado en el Periódico Oficial de Tlaxcala.

El tramo a regularizar comprende arterias carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal, y posee puntos intermedios en Santa Úrsula Zimatépec y la Y, en Yauhquemehcan; San Matías Tepetomatitlán, en Apetatitlán; y Tizatlán, Boulevard Leonarda Gómez Blanco y Avenida Puebla; en el municipio de Tlaxcala.

Esa declaratoria garantizar el derecho de los tlaxcaltecas a la movilidad, pues estará asegurada la transparencia, competitividad, seguridad y legalidad del servicio de transporte público, que también será óptimo y humanitario.

HALLAN IRREGULARIDADES EN EMPRESAS

De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado, la situación operacional de esa vialidad fue analizada detalladamente, a fin de detectar irregularidades a subsanar y contar con una base para la mejora de los sistemas de gestión de la movilidad.

Los titulares de las secretarías de Finanzas y de la de Movilidad y Transporte de Tlaxcala solicitaron a la Dirección General de Autotransporte Federal informar si esa dependencia tenía la facultad para regular y efectuar el cobro de contribuciones a las empresas Autobuses Tlaxcala-Apizaco-Huamantla S.A. de C.V. (ATAH) y de Expresso Xicohténcatl S.A. de C.V., que son las únicas que transitan en la ruta Tlaxcala-Apizaco.

La respuesta de la institución federal, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue que la Dirección General de Autotransporte Federal “no cuenta con facultades expresas para regular y efectuar el cobro de contribuciones de empresas”.

Derivado de esa respuesta, quedó asentado que ese tramo incluye zonas de jurisdicción federal, estatal y municipal; además de que, conformidad con la normatividad aplicable, cuando una ruta de transporte público estatal transita por vías federales deberá contar con el permiso de conectividad correspondiente.

Además, el Gobierno del Estado detectó que desde hace más de 30 años existen graves irregularidades en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros de ese tramo, consideradas como situaciones anómalas que generan alta inseguridad para los usuarios, como la circulación de las unidades vehiculares sin la concesión correspondiente.

Eso quiere decir que a las unidades de transporte público de las empresas ATAH y Expresso Xicohténcatl no les es posible la asignación de placas vehiculares, no cuentan con tarjeta de circulación ni engomado, y que incluso no poseen con el dictamen para uso de gas licuado de petróleo (LP) como combustible.

También detectó que los operadores de las unidades conducen sin la licencia correspondiente y tarjetón de identificación oficial; mientras que, en el caso de una de las empresas, no tienen la póliza de seguro para el viajero.

MEJORARÁN MOVILIDAD EN ZONA METROPOLITANA

Al regular y ampliar el servicio de esa vialidad, la administración estatal busca satisfacer la necesidad de los tlaxcaltecas para trasladarse de Apizaco a la capital de Tlaxcala, y con ello certificar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad y calidad.

Ese tramo carretero, en materia de transporte público, es uno de las principales de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, que posee una superficie de 70 mil 900 hectáreas y que está conformada por los municipios de Amaxac, Apetatitlán, Apizaco, Cuaxomulco, Chiautempan, Contla, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla, Tlaxcala, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Yauhquemehcan, Tlaltelulco, Texóloc, Tetlanohcan y Xiloxoxtla.

Se trata de una zona de intercomunicación para el traslado de las personas con destino a la Capital, por ejemplo, para realizar trámites oficiales en las dependencias de la administración pública federal y estatal; asistir a centros educativos, de salud de servicios privados, así como de esparcimiento.

Parte de la relevancia es que en Apizaco confluyen, en forma estratégica, la población usuaria de transporte público de pasajeros de 17 municipios como Atlangatepec, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Tlaxco, Huamantla, Terrenate, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Tequexquitla, Ixtenco, Ziltlaltépec, Benito Juárez, Calpulalpan, Españita, Hueyotlipan, Nanacamilpa y Sanctórum, con un número aproximado de 355 mil 637 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

LA AMPLIACIÓN DE EMPRESAS QUE OFREZCAN EL SERVICIO

Con la Declaratoria de existencia de una necesidad pública del servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivo en esa zona, el Gobierno de Tlaxcala otorgará más concesiones, en apego a los en términos del resultado del Estudio Técnico de factibilidad a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

La intención es dotar a la población de un servicio de transporte público seguro y de calidad, y al mismo tiempo resguardar la vida, salud e integridad física de todas las personas.

En la obtención de las concesiones podrán participar empresas que cumplan con los siguientes requisitos: que posean vehículos tipo minibús y con una antigüedad máxima de cinco años, ya que por su tamaño compacto y versatilidad, se han convertido en un elemento esencial en el tejido de la movilidad urbana actual.

Además, ese tipo de unidades desempeñan un papel excepcional en las calles congestionadas de las metrópolis y zonas urbanas vehículos, al tener una presencia ágil, segura y adaptable; navegar entre el tráfico y cumplir una función vital en la vida cotidiana de la población que depende del transporte público de pasajeros.

El documento también establece que los vehículos deberán ser adaptables para abordar personas de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, en distancias cortas o medianas dentro de una ciudad o región, con una estructura similar a la de un autobús, pero de menor tamaño.

EL TRÁMITE PARA OBTENER UNA CONCESIÓN

Para obtener una concesión las personas están obligadas a acreditar la gestión del permiso de uso de suelo ante las autoridades competentes, donde quedará establecido la terminal de origen correspondiente para su debida autorización. El inmueble donde estará la terminal de origen del circuito de la ruta, deberá contar con los elementos de seguridad y servicios para las personas usuarias.

Las personas morales tendrán que tramitar ante las autoridades federales correspondientes el permiso de conectividad para explotar la concesión sobre el tramo correspondiente sobre las carreteras federales 117D y 136.

PARA SABER

En Tlaxcala, la carretera federal 117D se refiere a la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, una vialidad de cuota que conecta a las ciudades de Apizaco y Tlaxcala con San Martín Texmelucan, Puebla. Entre los tlaxcaltecas es conocida popularmente como la carretera Apizaco-Tlaxcala.