Rehabilitan aulas de catecismo de la parroquia de Santa Cruz Tlaxcala

Con aportaciones de la feligresía, las aulas de catecismo de la parroquia de Santa Cruz Tlaxcala son restauradas después de que sufrieron daños desde los sismos del siete y 19 de septiembre de 2017.

Para ello, el párroco del recinto religioso, Donato Zempoalteca Briones, informó que todavía no termina la primera etapa y los recursos recabados, unos 300 mil pesos, ya se están agotando.

Ahí, en la iglesia, que por sus elementos arquitectónicos se considera que data de finales del siglo XVI, se venera a la Santa Cruz y a cristo crucificado con la imagen del Señor del Coro.

De este modo, a lo largo de los últimos años, en la parroquia se han realizado diferentes trabajos de mantenimiento debido a las filtraciones de agua que afectaba la estructura y las pinturas.

Desde que yo llegué a la parroquia –año 2013- lo primero que veo es una torre fea, alguien dijo vamos a pintarla, pero para qué ponerla bonita si la estructura se viene abajo, fue así que hemos hecho varios trabajos y la torre sigue en espera, detalló el párroco.

Recordó que desde el temblor de 2017, Protección Civil canceló las aulas de catecismo por problemas estructurales y eran un riesgo para la sociedad.

Además, el sacerdote puntualizó que apenas se liberaron los permisos ante antropología para poder rehabilitar esa zona y el propósito es dejar las aulas con estilo arquitectónico de la parroquia.

Hay una cosa que me da gusto, no hemos recurrido a ninguna sola dependencia, es Santa Cruz quien va interesándose de sus cosas, lo que me interesa es que Santa Cruz Tlaxcala avance como comunidad, lo que no cuesta no se valora, es la mayor satisfacción que el Señor me concede, señaló el sacerdote Donato Zempoalteca.

SEÑOR DEL CORO

Una de las celebraciones religiosas más importantes de Santa Cruz Tlaxcala y que reúne a miles de peregrinos es la dedicada al Señor del Coro el segundo viernes de cuaresma, pero serán los lineamientos del Consejo Estatal de Salud, quien determine los lineamientos a seguir ante la pandemia de Covid-19.

Por ello, el religiooso invitó a la comunidad católica a esperar un tiempo más para definir cómo se realizará el festejo anual.

El área del antiguo curato sigue en ruinas, aunque hay un proyecto de restauración ya elaborado, ninguna autoridad ha dado respuesta y sigue como un riesgo a los transeúntes por la calle Manuel Ávila Camacho.

