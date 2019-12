Renuncia director de seguridad de Totolac

Debido a que José Fabián Olivares Almaraz formuló su renuncia con carácter de irrevocable a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el alcalde de Totolac, Giovanni Pérez Briones, presentó a Luis Ángel Bernal Ramos como encargado.

Municipios Sigue proceso de revocación de mandato, en Totolac

En sesión de Cabildo, el alcalde presentó al nuevo estratega policial y le ordenó cumplir con el compromiso y la obligación de salvaguardar y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Deportes El Sol de Tlaxcala impulsa el deporte

“Este viernes Olivares Almaraz me presentó su renuncia por motivos personales y la acepté, por lo que deja la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, le agradecemos el tiempo laboral que nos otorgó y le deseamos éxito en sus nuevos proyectos”, sentenció.

El alcalde informó que mientras el Cabildo analiza los diferentes perfiles y aprueba al nuevo titular del área, decidió brindarle la confianza a Bernal Ramos, “pues el área es muy sensible y no puede quedar acéfala”. Por otro lado, Pérez Briones adelantó que realizará cambios en el organigrama, “pues pretendemos contar con un director preparado, cuyo perfil sea de penalista, a fin de no tener alguna omisión en los procesos de puestas a disposición”.

Mientras que en el caso del subdirector de seguridad, dijo que el municipio también pretende contratar a alguien con experiencia en la formación policial, "con lo cual nos va a permitir integrar una pinza de salte para generar resultados de manera permanente”.

Local Temporada de pizca de maíz en Tlaxcala





Giovanni Pérez, Alcalde de Totolac

Este viernes Olivares Almaraz me presentó su renuncia por motivos personales y la acepté, por lo que deja la Dirección de Seguridad Pública Municipal; sin embargo, le agradecemos el tiempo laboral que nos otorgó”

Se consolida José Sosa como representante del arte urbano mexicano



Continúa leyendo ➡ https://t.co/vFPk2EB0Bp#Tlaxcala500Años pic.twitter.com/nrj5ieaL81 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 23, 2019





TE RECOMENDAMOS

Municipios Entregará Totolac apoyos al campo

Municipios Anuncian actividades navideñas, en Totolac