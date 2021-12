Renuncia el secretario de Tetlanohcan

En menos de cuatro meses de gobierno, el Cabildo de Tetlanohcan registró una fractura con la renuncia de Sergio Gutiérrez Rivera al cargo de secretario del ayuntamiento.

Municipios En Tetlanohcan, se desata protesta por irregularidades

El ahora exfuncionario reveló, a través de sus redes sociales, que su baja de la administración 2021-2024 fue voluntaria, cuya decisión la atribuyó a que no compaginó con las ideas del alcalde Francisco Rodríguez Mendieta.

No dejes de leer: ➡️ Pronostican moderado descenso de temperatura en Tlaxcala

Mediante un video con duración de un minuto con 41 segundos, Gutiérrez Rivera afirmó que sale del ayuntamiento con la frente en alto, al mencionar que durante el corto periodo que fungió como secretario de ayuntamiento atendió las demandas ciudadanas.

Mi renuncia es voluntaria, ya que tengo dignidad y siempre lo he manifestado de esa manera. Me llevo un buen sabor de boca ya que hice todo lo que estuvo en mis manos y posibilidades, mencionó.

Más información: ➡️ Pasiva, la unidad que investiga feminicidios: Colectivo Mujer y Utopía

Reconoció que como es definitiva debe ser analizada por todos los integrantes del Cabildo de Tetlanohcan, empero, también sostuvo que al ser voluntaria apelara a que respeten su decisión.

Municipios Rescatan a alcalde de Tetlanohcan de una manifestación; agreden al Secretario del Ayuntamiento

Me voy con la frente el alto porque sé que no le debo nada a nadie, salgo de la administración sin rencores. Los que me conocen saben que pueden contar con un amigo, expresó en el video Sergio Gutiérrez.

El Sol de Tlaxcala tuvo conocimiento que el exsecretario de Ayuntamiento no ha sido el único que ha renunciado al cargo, pues trabajadores revelaron que hubo despidos de directores de área por el presidente municipal.

Te puede interesar: ➡️ Persisten los robos al tren en Muñoz y Huamantla

Continúa leyendo ⬇️