Repasa Eleazar Molina logros de su administración

El presidente municipal de Tetla de la Solidaridad, Eleazar Molina Pérez, rindió su Cuarto Informe de Gobierno en el remodelado auditorio convertido ahora en un moderno y lujoso Centro de Convenciones.

Municipios Tetla "está de pie", dice el alcalde

“Administrar no es difícil, simplemente en ocasiones llega la gente inadecuada”, destacó el munícipe al referir que Tetla hoy vive una transformación con obra pública de impacto y finanzas sanas al tener una mínima observación de sus estados financieros.

Molina también inauguró en el remodelado Centro de Convenciones / Moisés Morales

Ante integrantes del Cabildo e invitados especiales que ingresaron al recinto bajo medidas sanitarias por la pandemia y de sana distancia, Eleazar Molina repasó los logros desde que asumió el cargo, el 1 de enero de 2017, y hasta el presente mes de diciembre de 2020.

En Sesión Solemne, Molina Pérez expresó a la ciudadanía tetlense que “manejamos sus recursos de manera responsable y deseo que quienes en los meses siguientes gobiernen este municipio lo hagan de la misma manera”.

Municipios Entrega DIF de Tetla aparatos funcionales a sectores vulnerables

Refirió la disciplina no solo al momento de ejercer los recursos, sino en cada proyecto emprendido para las 12 comunidades, así como en la atención a los ciudadanos en cada trámite o servicio.Como alcalde entiendo que hay personas que no coinciden conmigo en mis ideas y proyectos, pero hasta quienes no piensan como nosotros están incluidos en cada acción emprendida, por eso tengo la satisfacción de decir de frente a la ciudadanía que a cuatro años de administración, he cumplido.

Durante su mensaje, el munícipe de Tetla detalló sobre las acciones emprendidas ante la contingencia de salud por Covid-19, entre ellas el Programa de Empleo Temporal que, con casi tres millones de pesos, benefició a más de mil personas con un ingreso económico al integrarse a labores comunitarias a través de jornales de cinco horas.

Municipios "Diferencias no se arreglan a balazos": Eleazar Molina

Bajo el lema “Buenas prácticas”, Eleazar Molina emitió un balance en materia de saneamiento, colocación de adoquín elaborado por su propia fábrica, mantenimiento de espacios públicos, reforestación, apoyo a sectores vulnerables a través del DIF y la Unidad Básica de Rehabilitación, planes operativos en materia de seguridad que incluye la integración de comités de Vecinos Vigilantes, gestión solidaria con apoyos económicos y la condonación de más de 2 millones de pesos por empleo temporal.

“Después de cuatro años me da satisfacción decirles que hemos invertido más de cuatro millones de pesos en obra pública… hoy el vecino que no tenía servicios básicos como agua potable, drenaje, alumbrado y calle pavimentada, hoy la tiene. Me queda claro que me falta mucho al encontrar a un municipio con muchas calles de terracería, sin equipamiento y endeudado, pero lo hemos sacado adelante y eso debe reconocerse”.

Municipios Dota Tetla de alarmas vecinales a comunidades

Sin ninguna envidia política digo que quien llegue a gobernar este municipio encontrará a un municipio ordenado, sin deudas, sin demandas y con un gran proyecto de trabajo

Eleazar Molina / Alcalde de Tetla

