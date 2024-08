Retiran apoyo alimentario a Acuitlapilco luego de que algunos vecinos cerraron el comedor comunitario

Alrededor de mil personas de escasos recursos que viven en Santa María Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, llevan una semana sin la dotación de alimentos calientes que el gobierno estatal subsidiaba a las familias, mediante el Programa Unidad de Bienestar para Tu Nutrición.





Adultos mayores, madres sin el apoyo de sus esposos y personas en situación de abandono de esa comunidad, solicitaron a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, que intervenga para que el comedor comunitario siga atendiendo con alimentos a bajo costo.





A una semana de que fue cerrado el lugar por vecinos de Acuitlapilco, informaron que han resentido el apoyo de las autoridades en sus bolsillos, toda vez que se ahorraban un recurso al adquirir la comida a través del subsidio.

Don Fidel Romero pide que no desaparezca el comedor comunitario en Acuitlapilco. . Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Consideraron que es posible negociar con quienes se dicen propietarios del inmueble ubicado en la calle Mextli de Acuitlapilco.





MADRES SEGUIRÁN CON EL APOYO: DIF





Ante la negativa de pobladores de Acuitlapilco por que el comedor operara en este sitio, autoridades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia anunciaron que dicho programa saldrá de la comunidad, no obstante, aclararon que las 550 madres beneficiarias por lo pronto recibirán alimentos de la canasta básica, en tanto construyen otro comedor.





EL GOBIERNO NO DEBE OLVIDARSE DE NOSOTRO: FIDEL





"Era de mucha ayuda la que nos daba nuestra Gobernadora, solo pagamos 30 pesos por dos raciones al día", expresó Fidel Romero quien acaba de cumplir 65 años de edad.





Manifestó que su esposa y sus hijos lo corrieron de su casa hace una semana y, ahora, duerme en la calle. "Cuando tenía fuerzas, mis hijos me pedían dinero prestado y siempre accedí, nunca me pagaron, ahora ya me desconocen y me corrieron a la calle", lamentó.





No obstante, comentó que está buscando una casa en renta para dormir, pues ahora pasa las noches en un patio con techumbre de la presidencia de comunidad.





Inclusive, denunció que no ha sido incorporado al padrón del Programa del Bienestar para los Adultos Mayores, porque una funcionaria de la Secretaría del Bienestar se equivocó al registrar su nombre en la solicitud que presentó en enero de este año.





"Fui a buscar a la hija de la Gobernadora y me dedicó un tiempo para seguir con el trámite, dicen que hasta septiembre me darán la pensión de Adultos Mayores para el Bienestar", explicó.













