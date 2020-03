Retrasada, conexión de alcantarillado en Totolac

Por la falta de autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para ejecutar los trabajos de drenaje abajo de la autopista Apizaco-San Martin Texmelucan, la administración municipal de Totolac ha retrasado la conexión de la red hacia el cárcamo para el tratamiento de las aguas negras.

Y es que los vecinos de la calle Canoa urgieron a la administración municipal para que avance en las conexiones, toda vez que en temporada de lluvias se inundan con aguas negras.

Por esa razón, el alcalde Giovanni Pérez Briones se reunió la tarde del jueves con los vecinos de ese lugar para expresarles que el proyecto sigue en pie, toda vez que el recurso para tal efecto se encuentra etiquetado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Puntualizó que desde la anterior reunión que sostuvieron, “no se ha roto ningún acuerdo; no me he cerrado al diálogo con ustedes y tengan por seguro que la obra está considerada para este año ya que quedó presupuestada”.

Ante la insistencia de los ciudadanos por conocer si les cumplirá, el alcalde dijo que “entendemos la postura ante la decepción de otras administraciones, pero nosotros tenemos como prioridad atender las necesidades viales y de infraestructura”.

Sobre la operatividad del cárcamo de rebombeo, aseguró que actualmente lo operan de forma manual, ya que efectúan pruebas de horas pico y meses críticos, pero en lo posterior funcionará de forma automatizada.

En entrevista, Pérez Briones destacó que la inversión total ha sido de 12 millones de pesos, pues el proyecto ha incluido el cárcamo, drenajes pluviales y sanitarios, además de conexiones.





Giovanni Pérez, Alcalde de Totolac

Le pedimos a la instancia federal (SCT) que tome el asunto como un tema prioritario antes de que inicie la temporada de lluvias”

