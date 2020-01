Reunirá Pokémon Go a tlaxcaltecas

Después del revuelo que causó el lanzamiento mundial de la aplicación Pokémon Go en 2016, la actividad de jóvenes y no tan jóvenes que son fanáticos del anime homónimo de los 90's, continúa vigente a nivel munidal y la entidad no es la excepción, toda vez que la ciudad capital es sitio de múltiples reuniones.

Municipios Establece Capital lazos con Anezeh Shriners

Durante los últimos años, la compañía Niantic, desarrolladora del juego de realidad aumentada, ha promovido la convivencia entre sus usuarios por medio de eventos, en está ocasión alista su Comunity Day el próximo 19 de enero.

Comienza Secoduvi ampliación carretera a la altura del puente de Hospitales



Lee más aquí ➡ https://t.co/rvdvUrqpls#ObrasPúblicas pic.twitter.com/tnxqJfydO7 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 18, 2020

En este evento, los entrenadores Pokémon tienen la opción de capturar al personaje Piplup, el cual podrá evolucionar en el transcurso de tres horas con un ataque especial, que solo saldrá en esta ocasión.

El horario para los amantes de este juego, en México, será de 11:00 a 14:00 horas.

Una de las características de la aplicación es la interacción entre las personas. La aplicación los obliga a salir de su casa, crear amistades e incluso tiene la opción de premiar al jugador con base en los kilómetros que recorra caminando.

Continúa leyendo:

Local Retoman “Campaña de diagnóstico y mantenimiento de electrodomésticos” en la capital

Local Capitalinos se sienten más seguros