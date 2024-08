Se inconforman ciudadanos con el ayuntamiento de Zacatelco por acreditarse gestión del nuevo panteón

Ciudadanos de Zacatelco se inconformaron con autoridades municipales al acusarlos de apropiarse la gestión del nuevo panteón, que fue inaugurado este jueves por la mañana.





Encabezados por José Tecante Muñoz, el primer regidor suplente que no ha sido llamado a incorporarse al cuerpo edilicio, integrantes del bloque Ciudadanos Organizados por el Progreso y Bienestar de Zacatelco (Coprobiz), sostuvieron que hace cinco años hicieron los trámites para la adquisición del predio donde está ubicado el nuevo cementerio de la jurisdicción del sur del estado, por lo que no es justo que el ayuntamiento, que está por finalizar funciones, se acredite lo que no le corresponde.





En el acto de apertura del nuevo camposanto, la síndico Sandra Gutiérrez reconoció a Coprobiz por gestionar el terreno que hoy día es la nueva sede del panteón. Sus palabras tranquilizaron al grupo inconforme, que no interrumpió el acto oficial y permaneció en el cuerpo recinto como parte del grupo de habitantes de Zacatelco. El cuerpo edilicio encabezado por Javier Hernández Alvarado colocó una placa con los nombres de quienes forman parte del Cabildo, pero en ella no aparece José Tecante Muñoz, quien por ley y por el reacomodo de los representantes populares, le corresponde desempeñar la primera regiduría, la que está acéfala ya que Hernández Alvarado ascendió al cargo de presidente municipal.

Zacatelco tiene nuevo panteón municipal. Francisco H. Reyes / El Sol de Tlaxcala

Tecante Muñoz comentó que el grupo Coprobiz gestiona con vecinos la adquisición de otros 8000 metros cuadrados para ampliar el nuevo panteón, el que debe tener orden en su interior con una capilla, pasillos y área de agua para enflorar los restos de los seres queridos fallecidos.





Refirió que el panteón La Piedad ya alcanzó su máxima capacidad, por lo que no tiene espacio para sepultar a más personas del municipio, por ello la importancia del nuevo camposanto.

Ciudadanos de Zacatelco se inconformaron porque autoridades del municipio se acreditaron la gestión del predio donde está el nuevo panteón municipal. Francisco H. Reyes / El Sol de Tlaxcala

El párroco Sergio Pérez Hernández realizó la bendición del nuevo espacio, que colinda con la Barranca Seca y carretera Camino Real, a dos kilómetros del centro del municipio.





SOLUCIÓN





El nuevo panteón municipal de Zacatelco desahoga la falta de espacio del camposanto La Piedad, saturado a su máxima capacidad desde hace cinco años.