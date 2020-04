Se inconforman en Nopalucan por suspensión de recolección de basura

Desde hace más de una semana, en Nopalucan fue suspendido, por tiempo indefinido, el servicio de recolección de basura por la emergencia sanitaria por Covid-19.

La situación ha causado inconformidad entre los pobladores, pues la situación no les fue comunicada y en el ayuntamiento no les dan opciones para depositar sus desechos.

Algunos inconformes dijeron estar de acuerdo con que no se ponga en riesgo la salud de los trabajadores encargados de la recolección de basura por el Coronavirus, pero reprocharon que las autoridades no hayan visto la manera de no provocar afectaciones.

El Sol de Tlaxcala llamó al ayuntamiento de Nopalucan y confirmó la situación, en donde informaron que no hay fecha determinada para que el servicio funcione nuevamente.

También comentaron que por el momento hay un servicio de recolección de basura particular.

