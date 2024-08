Se logrará la transformación en Ixtacuixtla, de la mano de Claudia Sheinbaum y Lorena Cuéllar, afirma alcalde electo

Trabajar en la mejora continua de la seguridad y en proyectos de asistencia social serán dos de las prioridades que para el periodo 2024-2027 asumirá la administración municipal de Ixtacuixtla, que a partir de hoy 31 de agosto encabezará Alberto Hernández Olivares.

El presidente municipal electo por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió que en su gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción, principalmente en los cuerpos policiacos. Además, adelantó que contribuirá con la transformación de Ixtacuixtla “por el bien de todos”.

Destacó la importancia de implementar recorridos policiacos en las 23 comunidades de la demarcación y mayor seguridad a la ahora de entrada y salida de las escuelas, demanda que durante su campaña fue lo que la gente le hizo saber.

Refirió que también habrá un aumento al presupuesto para programas sociales y mejoramiento de vivienda, sobre todo que lleguen a las personas que realmente lo necesitan, que sean para familias que no les alcanza para el sustento de su hogar, aun cuando se esfuerzan por salir adelante.

Vamos a tener un gobierno cercano porque la gente así nos lo pide, que no sólo en campaña se queden las palabras bonitas y que después no los atiendan: mi gobierno será diferente y estarán las puertas abiertas a todas horas, aseveró Hernández Olivares.

Se comprometió a destinar buena parte del presupuesto en materia de seguridad y proyectos sociales. Foto: César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Recordó que durante su campaña ciudadanos le externaron necesidades en diversos rubros, tales como mejora en el transporte público, así como en las casas de salud donde faltan medicamentos, obra pública, impulso al turismo y apoyo al deporte que parece estar olvidado en Ixtacuixtla.

Indicó que apostará con obras de relevancia para embellecer la cabecera municipal, así como a la salud y garantizar servicios públicos de calidad.

Aseguró que su gobierno será incluyente, por lo que a través de foros ciudadanos escuchará a la población sobre las necesidades que hay en las comunidades, ejidos y barrios y serán ellos quienes decidirán cuáles son las obras prioritarias que deben ser ejecutadas.

Las elecciones ya concluyeron y por lo tanto deben concluir las diferencias, necesitamos trabajar en unidad para lograr el verdadero desarrollo y transformación de nuestro municipio, declinó.

Agregó que una de las experiencias durante sus recorridos por las comunidades, es que tuvo la fortuna de estar en contacto directo con los ciudadanos donde hizo un compromiso de tomar en cuenta, la participación, los comentarios y las opiniones de los habitantes.

Seguridad, paz social y bienestar, ejes principales

Continuará la transformación en Ixtacuixtla, dijo el alcalde electo Alberto Hernández Olivares. Foto: César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Nosotros estaremos haciendo el Plan Municipal de Desarrollo, donde hay tres ejes importantes que les daré prioridad, como lo he dicho al principio, es la seguridad, paz social y el bienestar para todos y todas, como dijera nuestro presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cero tolerancias, cero corrupciones, afirmó el alcalde electo.

Señaló que Ixtacuixtla merece un cambio y de la mano de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, se logrará la transformación.

A Ixtacuixtla le va a ir bien, será uno de los mejores municipios de la entidad, porque vengo con la ambición de trabajar, de hacer una nueva historia en mi gestión, no seremos un gobierno de escritorio, saldré con mis compañeros para verificar toda obra y escuchar las necesidades de mi pueblo.

Aseveró que en su gobierno municipal aplicará los principios de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar y para ello estará muy de cerca de los funcionarios para que ejecuten bien su trabajo y den un servicio digno a quienes les debemos estar como líderes de esta administración.

Desde el inicio de este nuevo proyecto, nos hemos venido conduciendo de esta manera, además, mantenemos excelente comunicación con el Gobierno del Estado, siempre lo hemos tenido y se seguirá manteniendo, por el momento la ciudadanía de Ixtacuixtla debe tener la certeza de que mi administración dejará huella y todo serán bien recibidos en el palacio municipal.

Expresó que esta encomienda quizás es la responsabilidad más grande que ha sentido; sin embargo, se siente tranquilo y confiado del enorme y profesional equipo con quienes estará compartiendo este reto.

Adelantó que a pesar de que para muchos es la primera vez en el ejercicio de un gobierno, no va a improvisar, porque tienen claro cuál es el rumbo que los ciudadanos les han pedido que tomen.

Asimismo, me comprometo a trabajar para un mejor desarrollo en Ixtacuixtla. Acepto con humildad el noble encargo de presidir este ayuntamiento y este gobierno municipal. Es el más alto honor para quienes amamos y trabajamos por nuestra localidad y lo haré con todo el corazón.





Por último, agradeció el voto de la ciudadanía que lo llevó al triunfo de manera contundente en el pasado proceso electoral del domingo 2 de junio.

